聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

BLACKPINK登陸高雄！韓國頂級女團將於10月18、19日在高雄世運主場館開唱，瞬間全城陷入粉紅追星狂潮，除了6大地標同步亮燈，業者也跟上這波，從飯店早餐、甜點、調酒到各式餐廳料理、全台家樂福也加入，紛紛化身「粉墨應援基地」，打造BLINK專屬的夢幻體驗，粉絲們可別錯過這波高雄限定熱潮！

➤高雄翰品酒店

BLINK應援豆沙包。圖／高雄翰品酒店提供
BLINK應援豆沙包。圖／高雄翰品酒店提供

翰品酒店將整座飯店化為粉墨舞台，於10月19、20日早餐時段限量推出「BLINK應援豆沙包」，黑粉對比外觀象徵BLACKPINK形象，內餡是綿密香甜的紅豆沙。飯店一樓特別設置「粉墨登場・打卡拍照牆」，以粉黑色調、燈光與人形剪影營造夢幻氛圍，10月18日至20日開放拍照。凡於10月18、19日入住的房客，還可獲得限定「BLINK迎賓禮」韓國人氣餅乾乙份。

➤高雄洲際酒店

Black Pink玫瑰蛋糕。圖／高雄洲際酒店提供
Black Pink玫瑰蛋糕。圖／高雄洲際酒店提供

為迎接BLACKPINK演唱會登場，高雄洲際酒店推出期間限定甜點「Black Pink玫瑰蛋糕」。以酷炫的黑色巧克力搭配粉色奶油，象徵團體的力量與甜美，外型高貴又夢幻，讓人忍不住拍照打卡。

➤承億酒店 POOL BAR／BAR KAO

BLACKPINK主題調酒。圖／承億酒店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
BLACKPINK主題調酒。圖／承億酒店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

承億酒店的24樓POOL BAR（全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧）與27樓泰式餐酒館BAR KAO同步點亮粉紅燈光，並推出BLACKPINK主題調酒，高空夜景粉紅氛圍成為BLINK演唱會後的最佳續攤地點。

➤高雄英迪格酒店 Pier No.1

粉紅應援調酒。圖／高雄英迪格酒店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
粉紅應援調酒。圖／高雄英迪格酒店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄英迪格酒店頂樓「Pier No.1」高空酒吧，即日起至10月19日，為粉絲打造限定活動，只要穿戴粉紅元素或攜帶BLACKPINK周邊，並達到基本消費，即可免費獲得1杯象徵BLINK熱情的「粉紅應援調酒」，讓整晚的追星氣氛更嗨。

➤鴨點棧 烤鴨港式專賣

圖／翻攝鴨點棧-烤鴨港點專賣FB
圖／翻攝鴨點棧-烤鴨港點專賣FB

港式餐廳鴨點棧也跟上粉墨風潮，推出以墨魚汁上色的「黑色烤鴨」，亮黑外皮搭配粉紅色餅皮一起享用超吸睛！此外還有限量的黑粉雙色流沙包，在視覺與味覺上都完美呼應BLACKPINK主題。

➤城裡的小月光

圖／翻攝城裡的小月光IG
圖／翻攝城裡的小月光IG

「城裡的小月光」10月限定推出「粉墨炸雞」，外酥內嫩、搭配粉紅裝飾，粉嫩登場，業者笑稱：「新品就剩你還沒吃過」吸引許多BLINK前來打卡朝聖。

➤鮮丼-生魚片丼飯專賣店

圖／翻攝鮮丼-生魚片丼飯專賣店IG
圖／翻攝鮮丼-生魚片丼飯專賣店IG

壽司名店鮮丼生魚片特別推出「BLACKPINK限定丼飯」，以粉嫩旗魚片排成「BP」字樣，搭配閃亮魚子醬、金箔與花瓣點綴，整碗夢幻感爆棚，限量供應、優惠價290元。

➤家樂福 × Asahi

圖／家樂福提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／家樂福提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

不只餐飲業！家樂福也響應BLACKPINK旋風，全台7家門市設置由Asahi啤酒打造的巨型BLACKPINK宣傳看板，吸引粉絲爭相合照。即日起購買Asahi全系列啤酒滿399元，可獲贈「Asahi SUPER DRY粉紅冷飲杯」乙個，全台限量7200份，成為粉絲搶收藏的熱門贈品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「粉紅燈海+粉墨美食」席捲高雄！ BLACKPINK開唱「BLINK應援美食」 粉紅炸雞、粉墨烤鴨、夢幻調酒續攤必追

「粉紅燈海+粉墨美食」席捲高雄！ BLACKPINK開唱「BLINK應援美食」 粉紅炸雞、粉墨烤鴨、夢幻調酒續攤必追

