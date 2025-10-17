聽新聞
高雄陷入粉紅海！ 應援BLACKPINK演唱會 不只「6大地標」同步亮燈 網笑：高雄終於瘋成我想要的樣子
韓國天團BLACKPINK明（18）日登陸高雄世運主場館開唱，為迎接女神們降臨，高雄全城陷入「粉紅熱潮」，不僅市府號召6大地標亮起粉紅燈光，連百貨、飯店、圖書館都自主參戰，全城閃耀粉紅光海！
韓國人氣女團BLACKPINK將於10月18日至19日帶著全新巡演《DEADLINE》登上高雄世運主場館，消息一出讓粉絲們興奮不已。為了迎接四位女神到來，高雄市政府與主辦單位理想國合作，自即日起至10月19日，每天傍晚5點半至晚間10點半(最新宣布延長至深夜11點)，全市6大地標同步點亮粉紅燈光，象徵全城一起「BLINK」起來。
有粉絲在Threads社群平台上傳照片表示，「是我的錯覺還是高雄終於瘋成我想要的樣子了？」，笑稱連吉的堡的粉紅招牌都像在應援。掀起一陣熱烈討論。網友紛紛留言：「全台寶雅也共襄盛舉（笑）」、「這週末大家是不是都要穿黑粉配色出門？」、「黃色小鴨變成粉紅風暴！」更有人打趣說要把社區燈也改成粉紅色。
◎高雄市府「6大地標粉紅燈海」應援點燈時間： 即日起至10月19日，每日17:30～23:00
1.愛河
2.大港橋
3.高雄港旅運中心
4.高雄流行音樂中心
5.高雄火車站
6.美麗島捷運站
目前已知特別參與單位還有大立百貨、H2O水京棧酒店、高雄英迪格酒店、高雄市立圖書館總館、蓮池潭龍虎塔、衛武營、義享天地、中鋼大樓等。
