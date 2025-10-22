快訊

34年宜蘭牛排館CP值爆表！ 「百元沙朗+青椒牛肉炒飯」吃爆、紅茶無限續　在地人激推隱藏吃法：想吃要碰運氣

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
宜蘭牛排館「百元沙朗+青椒牛肉炒飯」CP值爆表。圖／FB@宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
宜蘭牛排館「百元沙朗+青椒牛肉炒飯」CP值爆表。圖／FB@宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

在地人從學生吃到當爸！ 宜蘭超人氣平價牛排館是一間宜蘭礁溪的《龍潭哥爸妻夫牛排館》，開業至今超過30年，是宜蘭人心中的「平價牛排傳奇」，店裡經常客滿，但因為已完登百岳的老闆夫妻愛爬山，營業時間超隨性，想吃還要碰碰運氣！

圖／FB@宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／FB@宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

龍潭哥爸妻夫牛排館店內人氣王非沙朗牛排(170元)莫屬！若想大口爽吃，雙份沙朗牛排也只要230元，配上粒粒分明的青椒牛肉炒飯，整桌三百元就能飽到天靈蓋！

圖／FB@宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／FB@宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

牛排厚度紮實、煎到外焦內嫩，香氣與口感根本不輸中價位牛排館，而老闆特製的黑胡椒醬與蘑菇醬香氣逼人，黑胡椒嗆辣過癮、蘑菇醬酸甜開胃，許多老客人都會點「各半」綜合吃法，一次滿足雙重風味。

圖／FB@宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／FB@宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

除了沙朗外，新鮮溫體豬敲打製成的豬排(150元）和煎得外酥內嫩，厚實又多汁的雞排(160元)，也都是店內經典招牌。網友推薦的隱藏版吃法是點「雞排飯」版，將雞排切塊後加高麗菜與特製醬汁，超下飯！

圖／FB@宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／FB@宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

別以為牛排館只能吃鐵板麵，還有一款人氣炸裂的隱藏菜色「青椒牛肉炒飯」(90元)，炒得粒粒分明、香氣撲鼻，每一口都有牛肉香氣與青椒脆甜，吃過的客人都說回不去了。最佛的是，這裡紅茶免費無限供應，搭配大份量肉排與炒飯，CP值根本爆表！

圖／FB@宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／FB@宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／FB@宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／FB@宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

【龍潭哥爸妻夫牛排館】

．電話：03-928-4106

．公休：週三、週日(特殊休息會在粉專公告)

．時間：11:00-18:00

．地址：宜蘭縣礁溪鄉三皇路24巷2號(附設停車場)

