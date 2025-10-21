每人2222元起！ 住台南晶英免搶奇美《埃及之王：法老》門票 不只「早餐升等」、加贈「古埃及造型巧克力」

台南迎來史上最盛大的古文明展覽！奇美博物館與倫敦大英博物館聯手打造的《埃及之王：法老》特展預計2026年1月29日登場，10萬張早鳥票開賣1小時秒殺。想避開搶票潮，台南晶英酒店推出住房專案送免預約門票、早餐與古埃及造型巧克力，入住就能輕鬆看展！

圖／奇美博物館提供

奇美博物館與大英博物館首度合作推出《埃及之王：法老》特展，號稱台灣史上最大規模的古埃及文物展，將展出超過280件稀珍藏品，包括精巧珠寶、陪葬品、棺木、文書信件與巨型石像等，總運輸重量高達28噸，氣勢驚人。

這次以「帝王視角」策展七大主題，呈現法老身兼統治者、戰士與信仰象徵的多重角色，館藏亮點包括重達1.5噸的拉美西斯二世巨拳、圖坦卡門殘損軀幹，以及大英博物館保存最完整的塞提二世法老雕像等，堪稱考古迷夢幻級展出。

圖／奇美博物館提供

首波早鳥票在短短1小時內完售，館方也緊急宣布將於10月28日中午12:00提前開放一般票，首波釋出展期前5個月的門票，若擔心搶不到票，不妨考慮入住合作飯店方案。

為迎接這場世界級藝文盛事，台南晶英酒店推出限定「晶奇盛典‧法老降臨」住房專案，每人最低2,222元起（四人住房每晚8,888元起）。專案住房包含ROBIN’S西式自助早餐、全新「府城茶樓」港點餐飲體驗，並加贈《埃及之王：法老》特展「免預約門票」(週三休館不適用)，讓旅程彈性又省心。

圖／台南晶英酒店提供

此外，平日(週一至週四)入住還能享房型升等禮遇，每房再贈五星主廚廖楷平打造的「古埃及造型巧克力」，以金碧輝煌的細節重現古文明之美，成為旅客最甜的紀念品。

圖／台南晶英酒店提供

