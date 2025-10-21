每人2222元起！ 住台南晶英免搶奇美《埃及之王：法老》門票 不只「早餐升等」、加贈「古埃及造型巧克力」

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／奇美博物館、台南晶英酒店提供
圖／奇美博物館、台南晶英酒店提供

台南迎來史上最盛大的古文明展覽奇美博物館與倫敦大英博物館聯手打造的《埃及之王：法老》特展預計2026年1月29日登場，10萬張早鳥票開賣1小時秒殺。想避開搶票潮，台南晶英酒店推出住房專案送免預約門票、早餐與古埃及造型巧克力，入住就能輕鬆看展！

圖／奇美博物館提供
圖／奇美博物館提供

奇美博物館與大英博物館首度合作推出《埃及之王：法老》特展，號稱台灣史上最大規模的古埃及文物展，將展出超過280件稀珍藏品，包括精巧珠寶、陪葬品、棺木、文書信件與巨型石像等，總運輸重量高達28噸，氣勢驚人。

這次以「帝王視角」策展七大主題，呈現法老身兼統治者、戰士與信仰象徵的多重角色，館藏亮點包括重達1.5噸的拉美西斯二世巨拳、圖坦卡門殘損軀幹，以及大英博物館保存最完整的塞提二世法老雕像等，堪稱考古迷夢幻級展出。

圖／奇美博物館提供
圖／奇美博物館提供

首波早鳥票在短短1小時內完售，館方也緊急宣布將於10月28日中午12:00提前開放一般票，首波釋出展期前5個月的門票，若擔心搶不到票，不妨考慮入住合作飯店方案。

為迎接這場世界級藝文盛事，台南晶英酒店推出限定「晶奇盛典‧法老降臨」住房專案，每人最低2,222元起（四人住房每晚8,888元起）。專案住房包含ROBIN’S西式自助早餐、全新「府城茶樓」港點餐飲體驗，並加贈《埃及之王：法老》特展「免預約門票」(週三休館不適用)，讓旅程彈性又省心。

圖／台南晶英酒店提供
圖／台南晶英酒店提供

此外，平日(週一至週四)入住還能享房型升等禮遇，每房再贈五星主廚廖楷平打造的「古埃及造型巧克力」，以金碧輝煌的細節重現古文明之美，成為旅客最甜的紀念品。

圖／台南晶英酒店提供
圖／台南晶英酒店提供

早餐 巧克力 晶英酒店 奇美博物館 台南旅遊 展覽

