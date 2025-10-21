嗨玩築夢城堡！ 嘉義歐樂沃年度限定「在逃公主派對」　萬聖紅毯變裝大賽送門票、毛小孩也能同樂

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／歐樂沃築夢城堡提供
圖／歐樂沃築夢城堡提供

嘉義最新打卡地標開趴啦！萬聖節變裝要「美得像公主、瘋得像惡魔」，快來嘉義最夢幻的地標「歐樂沃築夢城堡」，參加將於10月25日推出年度限定主題活動「在逃公主狂歡派對」，不論你是童話系公主、魔法師還是俏皮惡魔，都能在這座夢想城堡中開啟屬於自己的篇章，連毛小孩也能一起入園變裝，打造最萌萬聖節回憶。

圖／歐樂沃築夢城堡提供
圖／歐樂沃築夢城堡提供

●　紅毯「築夢大道」變裝趴　毛小孩免費入園

一日限定「築夢萬聖變裝趴」於10月25日的下午14:00至17:00登場，只要完成80%以上的裝扮(上身＋下身＋頭飾＋臉妝)，即可享入園優惠價180元(原價250元)，而毛小孩更是免費入園！

圖／歐樂沃築夢城堡提供
圖／歐樂沃築夢城堡提供

活動現場將打造巨星紅毯「築夢大道」，邀請變裝旅人拍照亮相，並參加「變裝大賽」角逐大獎：第一名可得10張入園門票＋可可能量棒3盒(價值3200元)；第二名可得5張入園門票＋2盒能量棒(價值1720元)；第三名可得3張入園門票＋1盒能量棒(價值985元)。

●　限時「在逃套票」開賣　吃喝玩樂一次搞定

圖／歐樂沃築夢城堡提供
圖／歐樂沃築夢城堡提供

10月18日起，歐樂沃築夢城堡每天限量販售推出「在逃限定優惠套票」，邀請您沉浸體驗奇幻的旅程。套票優惠如下：一般套票：966元(原價1179元)、優待套票：888元(原價1110元)。套票內含：「園區門票」暢遊全台唯一結合藝術、建築與可可文化的夢幻城堡；「萬聖DIY手作」自製可愛萬聖餅乾，親手留下節慶回憶；「萬聖主題餐點」由ORT主廚打造的節慶限定套餐，融入香滑南瓜、在地農產與繽紛甜點；「O café霜淇淋」手作香氣霜淇淋為旅程劃下甜蜜句點。

圖／歐樂沃築夢城堡提供
圖／歐樂沃築夢城堡提供

嘉義歐樂沃築夢城堡

．活動日期：2025年10月25日

．套票費用：一般套票-966元、優待套票-888元(毛小孩免費入園)

．「在逃公主萬聖狂歡派對」報名方式可於線上填表或當日現場報名

圖／歐樂沃築夢城堡提供
圖／歐樂沃築夢城堡提供

