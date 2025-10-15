100公尺粉色花瀑盛開！ 彰化秋日限定「香田國小美人樹步道」粉紅大道夢幻登場
秋天賞楓前，先賞粉嫩系花海！ 彰化二林「香田國小前美人樹步道」近日迎來花期，整排粉紅花朵盛開宛如浪漫櫻花大道，吸引不少攝影愛好者與旅人專程前往取景，遊客把握最佳賞花時機，現在就能出發衝一波彰化二林！
這條位於香田國小前的「美人樹大道」全長約100公尺，沿途種植近40棵美人樹。花期期間，樹上掛滿粉嫩與淡粉紅色花朵，低垂的花海宛如「粉紅花瀑」超好拍，無論從遠處眺望或近距離取景都超級夢幻。
夏季時，這條大道為路人提供綠蔭；而到了秋冬，花季盛開的景象則成了當地最吸睛的風景線。
今年花況更美！據攝影大哥徐世超(IG@bruce570318)分享，這條美人樹步道去年曾整修修剪樹木，因此花況相對稀疏；但今年整理後樹型更優美、開花更密集，「花開得很親民」，拍起來畫面更乾淨又浪漫，分享給想拍夢幻粉色花海的旅人們。
