「烤鴨＋咖啡」超搭新吃法！ 台中烤鴨輕食café重現「全聚德」百年技藝　「長者88折烤鴨套餐」優惠到年底

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／燔羽·Fanyu提供
圖／燔羽·Fanyu提供

台中也能吃到「全聚德烤鴨」！ 「燔羽 Fanyu Roast Duck Café」結合傳統掛爐片鴨技藝與現代咖啡館氛圍，除了精典重現皮脆肉嫩、香氣繚繞的北京烤鴨，打造「烤鴨也能配咖啡」的全新風格，更推出「長輩回味計畫」，邀請帶著父母長輩一起來品味。

圖／燔羽·Fanyu提供
圖／燔羽·Fanyu提供

「燔羽烤鴨輕食café」由經營全聚德近40年的第二代團隊打造，將北京百年掛爐片鴨技法完美移植到台中，成為全台唯一承襲「全聚德技藝」的記憶中美味。

圖／燔羽·Fanyu提供
圖／燔羽·Fanyu提供

主廚團隊承襲自全聚德，保留傳統掛爐技術與APEC國宴級「盛世牡丹」片法，精準刀工雕出16片牡丹形烤鴨，皮薄肉嫩、香氣四溢。此外，也融入創新料理靈感，推出「烤鴨義式披薩、當歸鴨麵線、嗆拌土豆絲、乾隆白菜、宮廷點心豌豆黃」等創意新味。

圖／燔羽·Fanyu提供
圖／燔羽·Fanyu提供

圖／燔羽·Fanyu提供
圖／燔羽·Fanyu提供

巧妙的是，讓烤鴨不再只是節慶大菜，而能與咖啡、輕食結合，店內以手沖咖啡取代傳統茶飲，「牡丹王」手沖咖啡來自頂級莊園，展現東西合璧的創意巧思，更呼應「盛世牡丹」烤鴨技法，非常匹配。

圖／燔羽·Fanyu提供
圖／燔羽·Fanyu提供

目前推出的「雙人烤鴨體驗套餐」售價2,880元，包含APEC國宴級盛世牡丹烤鴨、創意烤鴨披薩與當歸鴨麵線；長輩回味計畫則是特別針對65歲以上長者，可享用「烤鴨套餐88折」優惠，活動至年底止。

圖／燔羽·Fanyu提供
圖／燔羽·Fanyu提供

燔羽 Fanyu Roast Duck Café

．地址：台中市西區民生北路 130 號

．電話：0965-615-130

．營業時間：週三至週日 10:00–17:00

圖／燔羽·Fanyu提供
圖／燔羽·Fanyu提供

烤鴨 輕食 咖啡 燔羽

