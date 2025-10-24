7-ELEVEN「三麗鷗主題門市」來了！夢幻到不行　美樂蒂、酷洛米「超巨打卡牆、萌系自拍鏡」免費拍到飽

三麗鷗大明星現身超商！7-ELEVEN「三麗鷗聯名門市」店址曝光，大面積打卡牆、夢幻系座位區到每個角落都有驚喜，還有超可愛周邊讓你剁手手，統統帶回家。

7-ELEVEN「三麗鷗聯名門市」降落苗栗苑裡，由美樂蒂、酷洛米帶你走進夢幻世界，不光在店門口有療癒打卡牆、天花板的角色圖案，整棟建築側邊的主題牆面更是超巨必拍，走進店內還有滿滿的美樂蒂和酷洛米，粉嫩泡泡軟糖系裝潢為整間門市增添童趣色彩，也別忘了抬頭看看上方的美樂蒂、酷洛米造型燈飾，從牆面、柱子到冷藏櫃處處都有彩蛋！

不僅如此，主題座位區還設有自拍鏡同樣要拍好拍滿，另有專屬可愛周邊商品可以逛，即日起再推出門市限定優惠，「OPEN!PLAZA專櫃與主題櫃」消費滿200元與500元即贈精品好禮乙個，限量不累贈，數量有限、送完為止。

7-ELEVEN 山腳門市

地址：苗栗縣苑裡鎮157號

