快訊

診間揮刀攻擊輔大名醫暨前校長江漢聲 男遭警逮怒吼畫面曝光

嘉義納入陸警範圍！鳳凰颱風最新動態曝光

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

住進夢幻森林泡湯去！ 花蓮蝴蝶谷新飯店「1泊3食8888元起」 再送森林遊樂區門票

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
天成逸旅–蝴蝶谷。圖／天成飯店集團提供
天成逸旅–蝴蝶谷。圖／天成飯店集團提供

冬天泡湯放鬆最適合了！ 天成飯店集團看準花蓮的觀光潛力與永續旅遊熱潮，攜手農業部林業及自然保育署打造全新品牌「天成逸旅–蝴蝶谷」，落腳在瑞穗富源國家森林遊樂區內。即日起試營運，推出「蝶谷森湯」雙人一泊三食優惠方案，只要8,888元起，就能入住森林系溫泉飯店，泡湯、賞景、吃美食一次滿足！

天成逸旅–蝴蝶谷。圖／天成飯店集團提供
天成逸旅–蝴蝶谷。圖／天成飯店集團提供

「天成逸旅–蝴蝶谷」是天成飯店集團首次跨足山林生態旅宿，園區結合溫泉住宿、獨棟Villa、露天湯池與森林步道，以「低碳永續」為核心理念，打造能與自然共生的度假園區。飯店位於富源國家森林遊樂區內，一年四季皆有不同風貌：春天賞花、夏季逐蝶、秋賞楓紅、冬泡湯，讓旅人隨時都能感受四季流轉。

天成逸旅–蝴蝶谷。圖／天成飯店集團提供
天成逸旅–蝴蝶谷。圖／天成飯店集團提供

試營運期間自即日起至2026年2月13日止開放預訂「蝶谷森湯」雙人住宿專案8,888元起，內容包含一晚住宿、早晚餐與宵夜共三餐，餐點以原住民風味及花蓮在地食材為靈感設計，夜晚還能到大廳一隅的「宵香拾味」品味熱騰騰的消夜。並且入住則免費贈送富源國家森林遊樂區門票，讓旅客徜徉芬多精的懷抱中。

天成逸旅–蝴蝶谷。圖／天成飯店集團提供
天成逸旅–蝴蝶谷。圖／天成飯店集團提供

天成逸旅–蝴蝶谷。圖／天成飯店集團提供
天成逸旅–蝴蝶谷。圖／天成飯店集團提供

館內則設有湧泉溫泉風呂、SPA水療池、蒸氣室、烤箱與健身房等設施，還規劃了多個特色自然空間，包括蝶語花境、奇岩秘境與浮光瑜伽，讓旅人能在森林的律動中，展開一場與自然共鳴的療癒假期。

天成逸旅–蝴蝶谷。圖／天成飯店集團提供
天成逸旅–蝴蝶谷。圖／天成飯店集團提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

森林遊樂區 泡湯
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

住進夢幻森林泡湯去！ 花蓮蝴蝶谷新飯店「1泊3食8888元起」 再送森林遊樂區門票

住進夢幻森林泡湯去！花蓮蝴蝶谷新飯店「一泊三食8888元起」 再送森林遊樂區門票

黃仁勳鍾愛台南味！快閃5小時吃透溫體牛與水果店 花生糖、蜜餞都打包

出生於台南的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang），對家鄉味情有獨鍾。過去訪台時曾多次造訪...

新手露營別慌張！ 「十大新手必備清單」一次收 秋日露營旅行正迷人

從帳篷、寢具、煮食炊具到照明設備，第一次露營要帶的東西可不簡單！秋冬露營氣溫宜人、風景正美，只要準備好入門裝備，就能輕鬆上手，讓首露體驗既舒適又難忘。

2025「台中國際花毯節」免費入園&5大特色亮點一次看！ 2公頃花海+18米飛天小女警主題花毯+泡泡水霧必拍

《飛天小女警》降落台中！2025「台中國際花毯節」18米花花泡泡毛毛立體花卉+泡泡水霧秀超夢幻

一張卡玩超過一年！ 屏東海生館25週年「海洋卡」超值回歸　390天無限暢遊、放送25天超佛

海洋迷不可錯過！ 國立海洋生物博物館館方宣布人氣爆棚的「海洋卡」限時回歸啦～這張傳說中的年卡不只讓你「一年玩到飽」，還再加贈25天、總共390天無限暢遊！還能參加館內體驗享9折優惠，搭配即將登場的「臺灣科學節」活動，根本是秋冬親子出遊首選！

滿千抽雙人日本機票！王品集團五大鍋物 聯手祭出冬季新鍋與優惠

迎接立冬進補時節，王品集團旗下五大鍋物品牌一次端出新湯底與好康活動。從麻油炒雞、壽喜燒和牛到麻辣鍋升級饗宴，暖身又暖心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。