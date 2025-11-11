住進夢幻森林泡湯去！ 花蓮蝴蝶谷新飯店「1泊3食8888元起」 再送森林遊樂區門票

冬天泡湯放鬆最適合了！ 天成飯店集團看準花蓮的觀光潛力與永續旅遊熱潮，攜手農業部林業及自然保育署打造全新品牌「天成逸旅–蝴蝶谷」，落腳在瑞穗富源國家森林遊樂區內。即日起試營運，推出「蝶谷森湯」雙人一泊三食優惠方案，只要8,888元起，就能入住森林系溫泉飯店，泡湯、賞景、吃美食一次滿足！

天成逸旅–蝴蝶谷。圖／天成飯店集團提供

「天成逸旅–蝴蝶谷」是天成飯店集團首次跨足山林生態旅宿，園區結合溫泉住宿、獨棟Villa、露天湯池與森林步道，以「低碳永續」為核心理念，打造能與自然共生的度假園區。飯店位於富源國家森林遊樂區內，一年四季皆有不同風貌：春天賞花、夏季逐蝶、秋賞楓紅、冬泡湯，讓旅人隨時都能感受四季流轉。

天成逸旅–蝴蝶谷。圖／天成飯店集團提供

試營運期間自即日起至2026年2月13日止開放預訂「蝶谷森湯」雙人住宿專案8,888元起，內容包含一晚住宿、早晚餐與宵夜共三餐，餐點以原住民風味及花蓮在地食材為靈感設計，夜晚還能到大廳一隅的「宵香拾味」品味熱騰騰的消夜。並且入住則免費贈送富源國家森林遊樂區門票，讓旅客徜徉芬多精的懷抱中。

天成逸旅–蝴蝶谷。圖／天成飯店集團提供

天成逸旅–蝴蝶谷。圖／天成飯店集團提供

館內則設有湧泉溫泉風呂、SPA水療池、蒸氣室、烤箱與健身房等設施，還規劃了多個特色自然空間，包括蝶語花境、奇岩秘境與浮光瑜伽，讓旅人能在森林的律動中，展開一場與自然共鳴的療癒假期。

天成逸旅–蝴蝶谷。圖／天成飯店集團提供

