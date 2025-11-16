連2天「大杯買1送1」！ 星巴克半價爽喝「星冰樂系列」+「黑櫻桃聖誕新品」浪漫登場

隨著冬季和聖誕節氣氛悄悄升溫，星巴克推出連續兩天買1送1，不光是經典必喝的太妃核果那堤、茶瓦納，還能半價爽喝大杯星冰樂、星沁爽，連最新的黑櫻桃聖誕新品，都能一次品嚐！

圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書

星巴克最新「歡樂同慶 好友分享日」來了！ 11/17、11/18連兩天的11:00–20:00，只要到門市購買兩杯大杯以上、冰熱口味皆一致的飲料，就能享受最受粉絲期待的「買1送1」。

圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

活動部分門市及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務不適用，不適用門市請見官網公告。

愛‧Sharing限定飲品「黑櫻桃風味」新品。圖／星巴克提供

同步推薦大家嘗試，星巴克最新推出愛‧Sharing 10週年限定「黑櫻桃系列」飲品，首次將微甜果香融入熱飲與奶香中，打造兩款全新節慶飲品：「黑櫻桃風味瑪奇朵」融合微酸果香與細緻甜感，再蓋以綿密黑櫻桃鮮奶油，讓香氣與果韻交織；「黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤」以抹茶融合絲滑豆奶，加上黑櫻桃展現細膩酸甜、茶香與果香和諧交融。

兩款新品都加上愛心飾片點綴，視覺滿滿聖誕感，拍照打卡超吸睛。還有，粉絲經典必喝的「太妃核果那堤」也已回歸，快品嚐最適合冬天的暖心滋味。

