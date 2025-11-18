集滿3字送一鍋！ 六扇門×繼光香香雞聯名「刮刮卡送炸雞」 12月插旗中正區「自助吧全面升級」

繼光香香雞變火鍋！ 平價小火鍋霸主「六扇門」再度端出驚喜聯名，這次直接找來炸雞界神級品牌「繼光香香雞」，把大家最愛的酥脆鹹酥雞整包丟進鍋裡，推出全新「魷澎湃香雞鍋」。從湯底到主食都滿滿台味。更驚喜的是，將於12月插旗台北市中正區開出北市第3家新店，宣布自助吧全面升級，火鍋控立馬收藏！

六扇門宣布與繼光香香雞合作推出的「魷澎湃香雞鍋」將於11月19日全台同步開賣。以台式經典酒家菜「魷魚螺肉蒜」為靈感，湯底用 蒜頭、排骨、魷魚、螺肉、蛤蠣 慢火熬煮，最大亮點就是把外皮酥脆、肉質嫩到會噴汁的現炸香香雞，先吃原味，再把炸雞丟進湯裡輕涮後，吸飽湯汁的味道更升級！

業者推出「一鍋三吃」創意吃法：1.先吃原味炸雞、2.涮湯頭吸附海味、3.科學麵＋蒜末、豆瓣醬、辣油配炸雞變「炸雞拌麵」，越吃越邪惡、香氣層次越吃越狂。

同步預告，12月將於台北市中正區開出北市第三新店，距離中正紀念堂站步行僅約5分鐘。新店主打「升級版自助吧」，從飲料、爆米花到科學麵、冰淇淋、甚至豬油拌飯都能免費續到爽，完全是學生族、上班族的省荷包神店。

聯名期間限定優惠，只要點任一聯名商品，就能獲得刮刮卡，有機會直接刮中香香雞兌換券；若在活動期間集滿「呷澎湃」三個字，還能免費把「魷魚螺肉蒜鍋」帶走。此外，只要消費達指定金額，還會再加碼送上繼光香香雞9折券，等於吃鍋再賺回炸雞，超級划算。

六扇門×繼光香香雞聯名

．開賣時間：2025/11/19

．販售通路：全台六扇門門市、外送平台

．品項與售價：魷澎湃香雞鍋（套餐）290元、魷魚螺肉蒜鍋（單點）230元、香香炸雞（單點）80元

