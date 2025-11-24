快訊

好市多「黑五」最省攻略！家電買「這台」最狂現省27000、日本和牛直降550元 老會員憑「這2物」領免費烤雞、披薩

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
好市多今年黑舞活動規模創歷年新高，超過500項商品參與特惠、總優惠金額突破百萬元。圖／台灣好市多提供
好市多今年黑舞活動規模創歷年新高，超過500項商品參與特惠、總優惠金額突破百萬元。圖／台灣好市多提供

美式賣場好市多」年度最殺「黑色購物週」開跑，規模更大、總優惠金額破百萬元，從熱門3C家電、生活精品、黃金鑽石、冬季服飾到日常食用品等逾500件特惠商品，手刀必搶好康一次看。

好市多年度盛事「黑色購物週」於11月24日至11月30日盛大開跑。圖／台灣好市多提供
好市多年度盛事「黑色購物週」於11月24日至11月30日盛大開跑。圖／台灣好市多提供

首日必入手清單 大省千元至萬元

三星85吋NEO QLED顯示器（現省27,000元）

SHARP 528公升四門對開冰箱 特價35,299元（現省9,200元）

BOSE兩件式家庭劇院組 特價21,999元（現省8,000元）

LG 21公斤滾筒洗衣機 WD-S21VB 特價28,699元（現省7,300元）

SEALY 席伊麗標準雙人床墊（現省4,800元）

TCL 直立式無霜冷凍櫃 272L P272SDS 特價10,299元（現省4,300元）

PS5 SLIM主機遊戲雙手把同捆組NBA 2K26 特價15,799元（現省3,400元）

ORAL-B 電動牙刷 特價4,489元（現省1,400元）

DYSON 三合一空氣清淨機（現省1,200元）

首日必入手清單 日常用品同樣省

TESCOM BLDC 雙電壓摺疊吹風機 特價2,699元（現省700元）

A4 日本和牛紐約克真空包 特價2,099元（現省550元）

WEIDER 威德益生菌睡前專用 特價1,489元（現省380元）

TOMMY HILFIGER 男軟殼飛行外套 特價1,329元（現省350元）

TOMMY HILFIGER 女軟殼連帽外套 特價1,229元（現省320元）

BODYGOALS 柏立奧多效碗豆蛋飲 榛果可可/芝麻歐蕾 特價699元（現省190元）

EVIAN 法國天然礦泉水 特價649元（現省170元）

老會員感恩活動！凡續卡滿20年以上之會員即可免費兌換烤雞一份，而達25年以上之會員則享披薩一份。會員憑實體信件內的感謝信函並持卡至全台好市多即可兌換指定美味。

好市多烤雞以高CP值深受消費者青睞。記者朱敏梓／攝影
好市多烤雞以高CP值深受消費者青睞。記者朱敏梓／攝影

此外，台灣好市多同樣會於官方Facebook、Instagram預告重點特惠商品，另有現場特價商品值得民眾挖寶搶優惠。特別一提，11/24至11/30「黑色購物週」賣場營業時間為每日8:00-21:30。

好市多黑色購物週營業時間每天均有提前。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週營業時間每天均有提前。圖／台灣好市多提供

