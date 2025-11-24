好市多「黑五」最省攻略！家電買「這台」最狂現省27000、日本和牛直降550元 老會員憑「這2物」領免費烤雞、披薩
美式賣場「好市多」年度最殺「黑色購物週」開跑，規模更大、總優惠金額破百萬元，從熱門3C家電、生活精品、黃金鑽石、冬季服飾到日常食用品等逾500件特惠商品，手刀必搶好康一次看。
首日必入手清單 大省千元至萬元
三星85吋NEO QLED顯示器（現省27,000元）
SHARP 528公升四門對開冰箱 特價35,299元（現省9,200元）
BOSE兩件式家庭劇院組 特價21,999元（現省8,000元）
LG 21公斤滾筒洗衣機 WD-S21VB 特價28,699元（現省7,300元）
SEALY 席伊麗標準雙人床墊（現省4,800元）
TCL 直立式無霜冷凍櫃 272L P272SDS 特價10,299元（現省4,300元）
PS5 SLIM主機遊戲雙手把同捆組NBA 2K26 特價15,799元（現省3,400元）
ORAL-B 電動牙刷 特價4,489元（現省1,400元）
DYSON 三合一空氣清淨機（現省1,200元）
首日必入手清單 日常用品同樣省
TESCOM BLDC 雙電壓摺疊吹風機 特價2,699元（現省700元）
A4 日本和牛紐約克真空包 特價2,099元（現省550元）
WEIDER 威德益生菌睡前專用 特價1,489元（現省380元）
TOMMY HILFIGER 男軟殼飛行外套 特價1,329元（現省350元）
TOMMY HILFIGER 女軟殼連帽外套 特價1,229元（現省320元）
BODYGOALS 柏立奧多效碗豆蛋飲 榛果可可/芝麻歐蕾 特價699元（現省190元）
EVIAN 法國天然礦泉水 特價649元（現省170元）
老會員感恩活動！凡續卡滿20年以上之會員即可免費兌換烤雞一份，而達25年以上之會員則享披薩一份。會員憑實體信件內的感謝信函並持卡至全台好市多即可兌換指定美味。
此外，台灣好市多同樣會於官方Facebook、Instagram預告重點特惠商品，另有現場特價商品值得民眾挖寶搶優惠。特別一提，11/24至11/30「黑色購物週」賣場營業時間為每日8:00-21:30。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言