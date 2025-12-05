31冰淇淋插旗台北101！台灣獨家「珍珠蘇打、限定可麗餅」超夢幻，冰控快衝買一送一

超人氣的連鎖冰淇淋品牌「31 冰淇淋」插旗台北101 B1美食街，開設全台第35家店鋪。這次不只是開新店，更是首度引進與日本東京同步的「全新店型」，採用低檯面展示櫃設計，讓冰淇淋細節一覽無遺，與客人零距離互動。更讓冰控們暴動的是，台北101店還獨家推出「可麗餅系列」與台灣限定的「冰淇淋蘇打」，開幕期間還有超值優惠快追！

圖／31冰淇淋提供

台北101限定！5款超犯規可麗餅一次開箱

圖／31冰淇淋提供

台北101店帶來了獨家限定的「可麗餅/冰淇淋可麗餅」系列，共有5款風味，每款售價140元。想升級享受？只要加價30元，就能自選一顆迷你球冰淇淋，變成夢幻的「冰淇淋可麗餅」。另，歡慶101店開幕，從即日起至12/14，只要購買任一款可麗餅，就免費升級為「冰淇淋可麗餅」！

圖／31冰淇淋提供

．巧克力香蕉：香蕉片＋濃郁巧克力醬＋巧克力碎片，經典王道！

．草莓香蕉：新鮮草莓＋草莓果醬＋鮮奶油，酸甜爆棚

．巧克力布朗尼：布朗尼蛋糕塊＋巧克力醬＋可可粉，巧克力控直接暴走

．鮮奶油草莓：草莓切片＋草莓果醬＋滑順鮮奶油，清爽人氣首選

．焦糖堅果：焦糖醬＋杏仁片＋Home Pie千層派餅乾，酥脆超邪惡

台灣限定！「珍珠＋冰淇淋蘇打」芒果、草莓風味夢幻爆表

圖／31冰淇淋提供

為台灣帶來了「獨家限定」的飲品！只有在台灣才喝得到的「31冰淇淋蘇打」，將台灣在地元素融入，推出「草莓珍珠」與「芒果珍珠」兩種風味，每杯售價160元。

．草莓珍珠風味：選用在地草莓珍珠，搭配清爽氣泡水與一球自選小球冰淇淋，交織出夢幻粉紅層次，每一口都能咬到酸甜果香。

．芒果珍珠風味：選用在地芒果珍珠，透著金黃光澤與熱帶香氣，加入氣泡水和一球自選小球冰淇淋，帶來專屬的熱帶特調美味。

101店限定「湛藍檸檬、十足莓果」沁涼氣泡飲！

圖／31冰淇淋提供

來點更清爽的，台北101店還有限定販售的「31沁涼氣泡飲料」，有「十足莓果」和「湛藍檸檬」兩種口味，每杯售價120元。

．十足莓果：濃郁草莓氣息調和檸檬微酸與沁涼氣泡水，搭配豐富莓果果肉與檸檬切片，酸甜交織。

．湛藍檸檬：唯美的湛藍色澤，散發藍柑橘與檸檬清爽香氣，氣泡水中特別加入雙重檸檬切片與薄荷葉，帶來視覺與味覺的清涼感。

開幕優惠懶人包

圖／31冰淇淋提供

-即日起～12/7：小雙球冰淇淋＋31元直接升級標準雙球

-即日起～12/7：消費就送冰淇淋吊飾（限量1000份，送完為止）

-即日起～12/14：買可麗餅免費升級冰淇淋可麗餅

-即日起～12/7：全家便利商店指定口味（跳跳糖、棉花糖、白桃義式鮮奶酪、薄荷巧克力）買一送一，等於一球只要50元！

【31冰淇淋 台北101店】

地址：台北市信義區市府路45號 B1美食街

營業時間：11:00～21:30

