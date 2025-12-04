聖誕最強檔！ 星巴克12／5「全品項85折」+限時「外送買1送1」　CAMA寄杯買22送3

耶誕節倒數計時，星巴克放大絕！12/5是一年一度「歡樂耶誕購物派對」，全台門市（不含外送、典藏門市）全品項85折，咖啡豆、馬克杯、耶誕新品、保溫杯、熊寶寶吊飾搶入手，而且單筆折扣後滿500元，直接再送「大杯以上買一送一」好友分享券，連續兩天喝好喝滿。另外，人氣咖啡品牌 CAMA CAFE 也沒錯過這波，祭出一年一度的「寄杯85折」活動快追！

圖／星巴克

今天先衝！ 每週三～五的foodomo「星巴克好友分享日」持續進行中，點兩杯特大杯/冰熱/風味一致的「那堤」、「焦糖瑪奇朵」或「醇濃抹茶那堤」，其中一杯直接星巴克請客，等於一人不到80元就喝到特大杯，超級划算！

圖／星巴克

12/5當天星巴克門市「全店85折」，包含剛上市的耶誕限定商品，如星座不鏽鋼杯、熊寶寶吊飾、耶誕紅杯馬克杯、保溫瓶的粉絲，新品一次打包最划算！另外，折扣後單筆滿500元就送「大杯以上買一送一」小白券，隔天立刻能用！

圖／星巴克

不只星巴克，CAMA CAFE也同步開搶！12/5至12/14推出「年末會員慶」，透過CAMA CAFE APP購買指定咖啡飲品享85折寄杯跨店取，包含三種超狂組合：買22杯送3杯、買50杯送8杯、買85杯送15杯，還有咖啡豆則是買8包送1包，每種組合限購一組，手腳要快！

圖／CAMA CAFE

