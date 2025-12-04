全台最大「薑餅城市」在屏東！ 超過70棟超Q「薑餅小屋免費拍」 週末再衝67攤聖誕市集快朝聖
屏東最夢幻的打卡點來了！屏東市和平教會今年邁入第9年，盛大推出超療癒的「亮燈歡慶：共創全台最大薑餅城市」活動，從11月底開始已經正式點燈，超過70棟大大小小、獨一無二的薑餅屋，拼湊成一座溫馨可愛、宛如雪中歐洲小鎮的迷你城市！
這座全台最大的「薑餅城市」，可不只是一般薑餅屋的堆疊，在城市規劃中，巧妙融入了許多在地指標性的特色景物。除了學校和醫院，還能看到大家熟悉的勝利星村、鵝鑾鼻燈塔、縣民公園、舊鐵橋等，屏東經典地標統統變成超萌薑餅版，十足展現屏東獨特風貌！
想看薑餅城市記得把握時間，活動地點位於屏東市民族路的和平教會，距離屏東火車站步行約10分鐘即可抵達，即起展出至12月14日止，民眾免費入內參觀，平日晚上7點半到9點半、假日下午3點開始到9點半都能逛，滿滿燈飾＋下雪超級歐洲，直接拍到手機爆掉！現場還有「集章明信片」跟「尋找威利」小遊戲，邊玩邊拍照超好玩。
注意重頭戲在展期最後一個週末！12月13日、12月14日的下午3點到9點，和平教會廣場將變身「2025聖誕市集」，一次集結67攤手作美食、文創小物、親子體驗還有藝文表演，邊逛市集邊拍薑餅屋，聖誕氛圍直接滿分！
12/14後即使撤掉薑餅屋，超美的聖誕燈飾還會一路亮到聖誕季結束，每天晚上18：00～22：00點亮，情侶、親子、閨蜜都能來散步約會，夜間氛圍一樣超夢幻！
屏東和平教會【薑餅城市】
．地點：屏東縣屏東市民族路399號（屏東和平教會）
．展出時間：即日起～12/14，週一至週五 19：30～21：30，週六、週日 15：00～21：30
．聖誕燈飾：即日起～聖誕季結束，每日18：00～22：00
屏東和平教會【2025聖誕市集】
．活動時間：12/13(六)、12/14(日) 下午3:00-9:00
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言