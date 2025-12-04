快訊

「並非與兩岸有關」小紅書遭禁一年 陸委會：針對詐騙和假訊息

中職／桃猿放掉黃子鵬選全額轉隊費 可買8.4萬個便當

廚房排水孔冒蟑螂！她用「1神器」後再也沒出現 網驚：立馬去買

聽新聞
0:00 / 0:00

全台最大「薑餅城市」在屏東！ 超過70棟超Q「薑餅小屋免費拍」　週末再衝67攤聖誕市集快朝聖

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／屏東和平教會（Official）臉書
圖／屏東和平教會（Official）臉書

屏東最夢幻的打卡點來了！屏東市和平教會今年邁入第9年，盛大推出超療癒的「亮燈歡慶：共創全台最大薑餅城市」活動，從11月底開始已經正式點燈，超過70棟大大小小、獨一無二的薑餅屋，拼湊成一座溫馨可愛、宛如雪中歐洲小鎮的迷你城市！

圖／屏東和平教會（Official）臉書
圖／屏東和平教會（Official）臉書

這座全台最大的「薑餅城市」，可不只是一般薑餅屋的堆疊，在城市規劃中，巧妙融入了許多在地指標性的特色景物。除了學校和醫院，還能看到大家熟悉的勝利星村、鵝鑾鼻燈塔、縣民公園、舊鐵橋等，屏東經典地標統統變成超萌薑餅版，十足展現屏東獨特風貌！

圖／屏東和平教會（Official）臉書
圖／屏東和平教會（Official）臉書

圖／屏東和平教會（Official）臉書
圖／屏東和平教會（Official）臉書

想看薑餅城市記得把握時間，活動地點位於屏東市民族路的和平教會，距離屏東火車站步行約10分鐘即可抵達，即起展出至12月14日止，民眾免費入內參觀，平日晚上7點半到9點半、假日下午3點開始到9點半都能逛，滿滿燈飾＋下雪超級歐洲，直接拍到手機爆掉！現場還有「集章明信片」跟「尋找威利」小遊戲，邊玩邊拍照超好玩。

圖／屏東和平教會（Official）臉書
圖／屏東和平教會（Official）臉書

圖／屏東和平教會（Official）臉書
圖／屏東和平教會（Official）臉書

注意重頭戲在展期最後一個週末！12月13日、12月14日的下午3點到9點，和平教會廣場將變身「2025聖誕市集」，一次集結67攤手作美食、文創小物、親子體驗還有藝文表演，邊逛市集邊拍薑餅屋，聖誕氛圍直接滿分！

圖／屏東和平教會（Official）臉書
圖／屏東和平教會（Official）臉書

12/14後即使撤掉薑餅屋，超美的聖誕燈飾還會一路亮到聖誕季結束，每天晚上18：00～22：00點亮，情侶、親子、閨蜜都能來散步約會，夜間氛圍一樣超夢幻！

圖／屏東和平教會（Official）臉書
圖／屏東和平教會（Official）臉書

屏東和平教會【薑餅城市】

．地點：屏東縣屏東市民族路399號（屏東和平教會）

．展出時間：即日起～12/14，週一至週五 19：30～21：30，週六、週日 15：00～21：30

．聖誕燈飾：即日起～聖誕季結束，每日18：00～22：00

屏東和平教會【2025聖誕市集】

．活動時間：12/13(六)、12/14(日) 下午3:00-9:00

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

市集 歐洲 聖誕節 公園

相關新聞

台北半小時就到！ 坪林療癒新景點「緩緩旅遊館」12/6開幕 沉浸式光影茶園、職人品茗＋蔬食饗宴超愜意

「緩緩坪林永續低碳旅遊館」12/6登場，由吉品養生打造的「緩緩坪林」，根本不只是旅遊資訊站，而是把在地茶師、老農、青農、職人的心血一次集結！一樓就是超好買好拍的選物區，包種茶、茶點、手作小物統統有，還有機會直接跟職人聊天，聽他們分享跟這片土地的故事，療癒溫度的滿滿。台北半小時就到！ 坪林療癒新景點「緩緩旅遊館」12/6開幕 職人品茗、蔬食饗宴、沉浸式光影的低碳輕旅行

風靡洛杉磯、紐約的BLACKPINK快閃店要來了！12月13日登陸台北開展，入場方式、商品售價一次看

BLINKs注意，今年7月在洛杉磯與紐約引爆話題的「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Coll...

全台最大「薑餅城市」在屏東！ 超過70棟超Q「薑餅小屋免費拍」　週末再衝67攤聖誕市集快朝聖

屏東最夢幻的打卡點來了！屏東市和平教會今年邁入第9年，盛大推出超療癒的「亮燈歡慶：共創全台最大薑餅城市」活動，從11月底開始已經正式點燈，超過70棟大大小小、獨一無二的薑餅屋，拼湊成一座溫馨可愛、宛如

停業原因曝光！米其林1星Longtail現址租約到期 店家：另覓新址再回歸

開業於2017年7月21日、自2018年起連續6年拿下《臺灣米其林指南 》一星榮耀的「Longtail Restaura...

台中隱藏版花海最後倒數！ 后里「雙色劍蘭火炎山」只開到這週日 園主佛心延長免費拍

近期出現了一處超級隱藏版的「神級美景」，台中后里超低調的「劍蘭火炎山」絕美粉紅花海，背景還是壯闊的火炎山！重點是，園主超佛心宣佈「免費開放」，但時間正在倒數中，想拍真的要手刀衝刺了！

JTA首條國際線來了！ 日本越洋航空「台北－沖繩」今開賣「來回4000元有找」

日本航空（JAL）旗下的「日本越洋航空（JTA）」宣佈將開設首條國際定期航線，明年2月起「天天直飛」桃園到沖繩，為慶祝開航，首週更祭出超殺優惠，來回機票不用4000元，想省荷包出國現在就是最佳時機！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。