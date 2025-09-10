爽嗑到11月底！ 饗食天堂「雪蟹腳吃到飽」南台灣3店限定 最低898元、加碼烤生蠔

吃到飽控要尖叫啦！饗賓集團旗下超高人氣自助餐品牌「饗食天堂」，即日起在高雄、台南三家分店祭出「雪蟹腳吃到飽」優惠，，9月還加碼「烤生蠔」無限供應，最低每人只要898元就能享受滿滿海味，供應限定到11月底。

饗食天堂南台灣限定「雪蟹腳」吃到飽。圖／饗賓集團提供

雪蟹在日本又被稱為「松葉蟹」，肉質飽滿、鮮甜帶勁，是老饕心中首選，如今，想大啖松葉蟹不必飛日本！饗食天堂宣布，即日起至11/30，於高雄夢時代店、高雄三多店、台南西門店三家分店推出「雪蟹腳吃到飽」，讓南部吃到飽控一次滿足。

饗食天堂夢時代店。圖／饗賓集團提供

三家分店的供應時段略有不同，其中台南西門店、高雄夢時代店限定平日午晚餐可享用，高雄三多店則加碼假日午晚餐也能吃得到。餐價部分，平日午餐每人898元、平日晚餐及假日午餐968元、假日晚餐1098元，另需加一成服務費。不僅如此，9月限定還有「火烤日本生蠔」加碼登場，同樣無限量供應！

圖／翻攝饗食天堂官網

