旅客注意！ 韓籍航空「行動電源新規」上路 「絕緣膠帶」必貼、透明袋免帶了

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
計劃飛往韓國的旅客要特別留意！自2025年9月1日起，搭乘韓籍航空將全面實施行動電源攜帶新規，除了限制數量與容量外，還要求旅客為每顆行動電源進行防護處理。這次最大的變化，是「不再需要透明袋」，改由「絕緣膠帶」全面取代，避免電源接點發生意外。

韓國自今年3月份起已針對飛機上攜帶行動電源實施新規，而根據韓國國土交通部規定，自9月1日起，將正式進一步強化，要求全面使用「絕緣膠帶」，相關規範如下：

．必須隨身攜帶：所有備用電池不得放在託運行李及座椅上方置物櫃，只能隨身攜帶。

．需貼絕緣膠帶：行動電源端口一律必須貼上絕緣膠帶。

．容量與數量限制：行動電源充電容量在100Wh以下，可攜帶最多5顆；充電容量在100Wh～160Wh，最多2顆，且需在報到時經航空公司檢查、貼標；充電容量在160Wh以上的行動電源禁止攜帶上機。

．機上使用規範：除了數量管制之外，飛機起降及飛行途中，行動電源一律不得使用、須保持關閉，同時也禁止利用機上USB充電孔替行動電源充電。

其中，與過去最大不同是，過去登機時，行動電源常被要求裝入透明密封袋，如今新制實施後將不再要求攜帶透明袋，而是改採「絕緣膠帶」，強調安全優先！

