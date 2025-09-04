旅客注意！ 韓籍航空「行動電源新規」上路 「絕緣膠帶」必貼、透明袋免帶了
計劃飛往韓國的旅客要特別留意！自2025年9月1日起，搭乘韓籍航空將全面實施行動電源攜帶新規，除了限制數量與容量外，還要求旅客為每顆行動電源進行防護處理。這次最大的變化，是「不再需要透明袋」，改由「絕緣膠帶」全面取代，避免電源接點發生意外。
韓國自今年3月份起已針對飛機上攜帶行動電源實施新規，而根據韓國國土交通部規定，自9月1日起，將正式進一步強化，要求全面使用「絕緣膠帶」，相關規範如下：
．必須隨身攜帶：所有備用電池不得放在託運行李及座椅上方置物櫃，只能隨身攜帶。
．需貼絕緣膠帶：行動電源端口一律必須貼上絕緣膠帶。
．容量與數量限制：行動電源充電容量在100Wh以下，可攜帶最多5顆；充電容量在100Wh～160Wh，最多2顆，且需在報到時經航空公司檢查、貼標；充電容量在160Wh以上的行動電源禁止攜帶上機。
．機上使用規範：除了數量管制之外，飛機起降及飛行途中，行動電源一律不得使用、須保持關閉，同時也禁止利用機上USB充電孔替行動電源充電。
其中，與過去最大不同是，過去登機時，行動電源常被要求裝入透明密封袋，如今新制實施後將不再要求攜帶透明袋，而是改採「絕緣膠帶」，強調安全優先！
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言