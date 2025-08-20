網友推爆！ 日本作家曝「飛福岡超省錢機票」 一張不到2千5、一人現省7千元

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
達人分享「飛福岡省錢秘訣」(圖為福岡博多的真言宗寺廟)。圖／ingimage
赴日省錢術快收！ 台灣人最愛旅遊的國家非日本莫屬，近來九州福岡縣也漸成為熱門旅遊點，不過福岡機票價格偏高，常讓人望之卻步。近日有位在台灣定居的日本作家下坂泰生，在臉書分享了一個「飛福岡省錢秘訣」，竟能讓旅客一人就省下7千多元，引起網友熱烈回應。

日本作家坂泰生在臉書粉絲團「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人」發文指出，原本福岡縣是許多韓國遊客愛去的景點，但近年來可以發現增加了不少台灣旅客，不過，從台灣飛往福岡機場的班機雖然穩定，但價錢稍高一點，一大早6點多的單趟機票要價新台幣9599元，若是旅行時間較充裕的人，他推薦改飛同樣位於九州的佐賀機場。

圖／翻攝日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん臉書
他以台灣虎航為例，桃園飛福岡清晨6點多的單程機票約要9,599元，但若改成出發時間只晚1小時的佐賀航班，票價竟只要2,399元，等於單趟現省7,200元，且航班時間合理，完全不是紅眼班機，條件十分吸引人。

至於交通部分，下坂泰生也細心分享路線：從佐賀機場搭接駁車前往佐賀車站，約30分鐘、費用新台幣130元，再轉乘客運直達福岡市中心「天神區」，車程約1小時15分鐘，票價約230元。換算下來，從落地到進入市區僅多花不到2小時，就能省下一筆可觀的旅費。

貼文曝光後，網友們紛紛大讚超實用，「一家四口來回可以省快6萬，太驚人了」、「這價錢真的很有競爭力」、「看到就想立刻安排行程」、「我之前也這樣飛過，省錢又方便」。有人更笑稱「我的秘密被公開了，以後票會不會變難搶？」

