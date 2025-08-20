買一送一喝爆！CoCo楊枝甘露、星巴克13款飲品「買1送1」 星冰樂、星沁爽都有

夏日高溫不斷，星巴克與手搖飲品牌齊推限時優惠搶客！不僅星巴克祭出「指定飲品買一送一」，讓星冰樂、星沁爽通通爽爽喝，CoCo都可也端出超人氣「楊枝甘露」買1送1，等於直接把當季芒果甜飲喝到翻！

圖／星巴克官網

星巴克於8/20、8/21限時兩天推出「好咖友一起喝咖啡 指定品項 好友分享日」，活動時間為11:00至20:00，只要購買兩杯大杯（含）以上容量、口味相同的指定飲品，其中一杯由星巴克免費招待。每人每次最多可享「買二送二」，且飲料需當場一次領取。

優惠涵蓋13款飲品，包括檸檬冷萃咖啡、冷萃咖啡、那堤(含特選)、美式咖啡(含特選)、馥列白(含特選)、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、芒果火龍果冰雪星沁爽、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、蘭姆葡萄風味奶香咖啡、繽紛紫紅薯奶霜星冰樂、脆糖紫紅薯燕麥瑪奇朵(含特選)。讓冰沙控、咖啡控都能喝好喝滿！

圖／CoCo都可提供

手搖飲品牌CoCo都可，也於8/20推出「週三好友日」活動，主打超人氣飲品「楊枝甘露」買一送一，只要90元就能一次入手兩杯。

消費者可透過官方LINE領取優惠券或在「你訂」線上平台預訂，每人可領兩張券，等於一次最多能買4杯。不過需注意部分商場門市無販售該品項，且數量有限、售完為止。

