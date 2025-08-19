快訊

BLINK快衝！「茶萃」插旗信義A8 「黑粉熔岩」新品必喝　好禮3000份、還能抽BLACKPINK演唱會門票

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／茶萃CHA TRADE提供
圖／茶萃CHA TRADE提供

BLINK注意啦！台北信義區新光三越A8館又有新亮點，由日本女星佐藤寬子代言、被譽為「最時尚手搖飲」的茶萃CHA TRADE，繼南港LaLaport開出首店後，正式插旗信義A8館B1。不只帶來全新「黑粉熔岩系列」飲品，還祭出「買就抽」好禮3千份，最大獎是BLACKPINK 10月高雄演唱會門票，BLINK們快快手刀衝一波！

茶萃CHA TRADE自四月在南港LaLaport開幕以來，日銷2000杯，時尚感爆棚的杯身設計更成為粉絲心中的精品系手搖飲。最新進駐信義區A8館，品牌更推出「黑粉熔岩」限定新品，杯身、提袋皆以黑粉色系設計，讓人一看就少女心噴發。

圖／茶萃CHA TRADE提供
圖／茶萃CHA TRADE提供

新品必喝的有「黑粉熔岩烏萃」以鐵觀音烏龍茶為基底，上層鋪滿濃郁馬斯卡彭起司奶蓋與比利時嘉麗寶可可粉，鹹甜交織層次超豐富；「黑粉熔岩烏龍奶霜」綿密奶蓋結合醇厚烏龍奶茶，尾韻回甘，讓人一口就愛上。

圖／茶萃CHA TRADE提供
圖／茶萃CHA TRADE提供

歡慶新店開幕，8/20至10/10祭出限時活動，只要購買黑粉熔岩雙杯組（199元），就能獲得「贈品券」一張，最大獎是BLACKPINK高雄演唱會門票，其他還有Marshall藍牙音響、耳機，以及飲品買一送一、折價券，於兩店（信義A8、南港LaLaport）共祭出限量3000組，每人每日限購2組，粉絲們千萬別錯過！

📍 茶萃CHA TRADE A8門市

地址：台北市信義區松高路12號B1

