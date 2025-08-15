快訊

鬼月壓軸來了！ 松菸沉浸式伊藤潤二《恐怖合作社》 富江分裂存錢筒、甜中帶懼氣泡水 限量周邊一次看

伊藤潤二《恐怖合作社》。圖／COIN X 未來提供
伊藤潤二《恐怖合作社》。圖／COIN X 未來提供

鬼月氣氛拉滿！日本恐怖漫畫之王「伊藤潤二」，帶著全新期間限定快閃展《恐怖合作社》降臨台北松菸文創園區，從8月15日起一路開到9月30日，現場不只沉浸式恐怖空間讓你背脊發涼，還有超多首度亮相的限定周邊與驚悚聯名飲品，要你邊怕邊買，滿載而歸！

伊藤潤二《恐怖合作社》。圖／COIN X 未來提供
伊藤潤二《恐怖合作社》。圖／COIN X 未來提供

鬼月限定！走進伊藤潤二的詭譎世界

伊藤潤二《恐怖合作社》。圖／COIN X 未來提供
伊藤潤二《恐怖合作社》。圖／COIN X 未來提供

伊藤潤二「恐怖合作社」展覽地點選在充滿都市傳說色彩的松菸藝異空間1F，以農曆鬼月為靈感，結合伊藤潤二經典角色富江、雙一、夕子、淵等，打造「剪影式恐怖 × 跳色視覺」的沉浸式驚悚場景。每一步都像走進漫畫分鏡裡，粉絲將在詭譎與恐怖的交界中穿梭。

伊藤潤二《恐怖合作社》。圖／COIN X 未來提供
伊藤潤二《恐怖合作社》。圖／COIN X 未來提供

敢喝就挑戰！甜中帶懼的氣泡水

這次推出的聯名罐裝飲品，把人氣角色封印在黑底剪影加強烈跳色的罐身上，甜美草莓大福口味卻伴隨詭譎凝視，創造出「甜中帶懼、飲而不安」的奇妙反差。旋開罐蓋的瞬間，就像角色故事隨氣泡蔓延，進入伊藤潤二恐怖宇宙的延伸。

逢凶化吉！四大限量周邊必收

伊藤潤二《恐怖合作社》。圖／COIN X 未來提供
伊藤潤二《恐怖合作社》。圖／COIN X 未來提供

「恐怖合作社」獨家推出四款帶有化煞、轉運、鎮宅意味的限定商品：「富江分裂存錢筒」讓你的財富越滾越多、「雙一詛咒筆記本」寫下厭世卻能招財的語錄、「詛咒御守系列」邪中帶吉，反向護身、「刺繡潮流單品」恐怖與時尚穿戴一次滿足。

伊藤潤二《恐怖合作社》。圖／COIN X 未來提供
伊藤潤二《恐怖合作社》。圖／COIN X 未來提供

伊藤潤二《恐怖合作社》。圖／COIN X 未來提供
伊藤潤二《恐怖合作社》。圖／COIN X 未來提供

伊藤潤二《恐怖合作社》。圖／COIN X 未來提供
伊藤潤二《恐怖合作社》。圖／COIN X 未來提供

周周祭典驚喜加碼、粉絲專屬任務拿驚喜

祭典驚喜推消費滿800元就能獲得不同特典—首週是恐怖明信片、第二週異色海報、第三週祭典燈籠、第四週更送你「富江人頭氣球」，直接把驚悚帶回家。另外，開展前10日限定，憑發票任意消費並在現場打卡@兩位好友，就送每日限量200份的「日系彈珠氣泡飲」；現場還有「鬼月限定驚喜轉珠福引機」，富江、雙一、蛞蝓少女等角色化身驚喜獎品，等你收服。

伊藤潤二《恐怖合作社》。圖／COIN X 未來提供
伊藤潤二《恐怖合作社》。圖／COIN X 未來提供

伊藤潤二《恐怖合作社》

地點：松菸文創園區1F藝異空間1F

展期：8/15-9/29

營業時間：平日10:00-20:00、假日 10:00-21:00

閉幕日：9/30 營業時間為10:00-17:00

