鬼滅鐵粉快看！ 威秀影城「鬼滅之刃電影套餐」太欠收 超萌立牌杯+角色杯套+電影海報組開搶

鬼滅鐵粉準備好荷包沒？配合最新劇場版《無限城篇 第一章：猗窩座再襲》上映，全台威秀影城再次推出超欠收的「限定電影套餐」，從超Q立牌杯、炭治郎與禰豆子杯套，到義勇、胡蝶忍卡套，還有限量電影海報組、布掛畫等重磅收藏品，務必火速衝一波！

圖／威秀影城、威秀影城粉絲團

威秀《鬼滅之刃》劇場版「無限城篇第一章：猗窩座再襲」套票及紀念品，三款套餐各有特色，立牌杯能欣賞也能玩，杯套、卡套更是超細節服裝還原！

➤A套餐：立牌公仔杯可收藏！

這款人氣最高的「A套餐」售價459元，內容包含中份爆米花、中杯飲料、熱食一份，還有最受注目的「造型立牌杯」！共有5款角色造型，皆為隨機發送，重點是立牌可從杯子上拆下收藏，既實用又具紀念價值。（取貨時間：8/7 晚上22:00 起）

圖／威秀影城、威秀影城粉絲團

➤B套餐：炭治郎＆禰豆子造型杯套

售價599元的「B套餐」絕對是兄妹控的首選！包含中份爆米花、2杯中杯飲料，再附上一個超精緻「炭治郎與禰豆子造型杯套」（隨機款式），杯套細節還原度高，值得珍藏。（8/20 起，限全台影城現場臨櫃購買)

➤C套餐：義勇、胡蝶忍角色卡套組

同樣售價599元的「C套餐」則是水柱冨岡義勇與蟲柱胡蝶忍的粉絲必收！套餐內含中份爆米花、2杯中杯飲料，以及1個角色造型卡套（隨機款式），讓粉絲帶著最愛角色一起進戲院！（8/20 起，限全台影城現場臨櫃購買)

圖／威秀影城、威秀影城粉絲團

還有加碼收藏組合，可現場臨櫃預購「限量電影A3海報組」票價999元，包含10張電影原版A3海報＋主題硬殼收藏冊（不含電影票），收藏感拉滿；「全開布掛畫」售價680元，超大尺寸的全開布掛畫，霸氣角色畫面一次擁有（不含電影票、領取時間：8/7 22:00起）。

圖／威秀影城、威秀影城粉絲團

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