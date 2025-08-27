快訊

遊韓國要注意！ 濟州島發「秩序指南」 亂丟垃圾、闖紅燈最高可罰20萬韓元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
濟州島。圖／ingimage
濟州島。圖／ingimage

有「韓國夏威夷」之稱的濟州島，憑藉湛藍海景、茶園與壯麗的漢拏山，每年吸引大批遊客造訪。隨著疫情後旅遊大爆發，2024年就有近190萬名外國旅客踏上濟州，幾乎是疫情前的4倍。然而觀光熱潮背後，卻衍生不少「失序行為」，當地政府近日特別發佈一份中、英、韓三語的《基本秩序指南》，要遊客守規矩，否則最高可能面臨20萬韓元（約新台幣4,500元）罰款，甚至拘留、驅逐出境。

濟州島不僅是國際遊客的熱門度假勝地，連南韓國內航線也相當繁忙，首爾－濟州航線一年就有逾1,300萬人次搭乘。觀光人潮為當地帶來9.26兆韓元（約台幣2,030億元）的龐大收益，但同時也讓居民飽受「觀光公害」困擾，像是遊客亂丟垃圾、闖紅燈、破壞自然環境，去年夏天也有外國兒童在人行道排便，引發網友公憤，而今年4月有人拍到外國遊客搭乘公共汽車時吸菸更在IG發布後瘋傳，引發當地民眾怒火。

圖／濟州島警察局
圖／濟州島警察局

為了整頓亂象，濟州警方首次印製8,000份多語版本指南，明確列出違規行為清單，包括：在禁煙區抽菸、亂扔垃圾、酒醉鬧事、路邊便溺、無故闖入私人空間、乘車用餐不付錢、甚至使用假個人資訊等，都可能被處以2萬至20萬韓元罰款。指南同時強調，歡迎遊客到訪，但希望大家遵守秩序，避免影響當地居民生活。

★14項違規行為包括：

．在禁煙區吸煙

．違反交通信號或指示

．亂扔垃圾等

．酗酒鬧事等

．攜帶或隱藏凶器

．製造不安氣氛

．乘車、用餐不付錢

．橫穿馬路

．路邊小便等

．破壞自然

．施暴或企圖施暴等行為

．私闖空宅等

．使用虛假個人信息

．擅自出入

