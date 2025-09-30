淡水人等到了！來自名古屋「客美多咖啡」進駐淡水 不只「買飲品送早餐」 還有單店限定「千島炸雞堡」也吃得到

來自日本名古屋的「客美多咖啡」首度插旗淡水！除延續「買飲品送早餐」特色外，還融入了紅毛城歷史建築與淡水河意象，營造出地方情懷和現代舒適氛圍。

「客美多咖啡」淡水首店將於10/2正式開幕，位置極佳可遠眺淡水河畔，外觀以紅毛城欄杆綠釉花瓶元素為設計靈感，搭配花磚裝飾、客美多經典代表紅色絨布沙發與原木裝潢，結合淡水在地特色及日式咖啡文化。

此外，客美多淡水捷運店同樣延續名古屋「買飲品送早餐」傳統，每日上午11:00前，至門市點購任一飲品即免費贈抹上奶油或草莓醬的鬆軟厚片吐司，搭配紅豆泥、雞蛋沙拉、水煮蛋三選一。還有該店期間限定「千島炸雞堡」，多汁炸雞排與起司、千島醬的完美組合。

不僅如此，客美多迎接國際咖啡日，10/1至10/3，會員至指定門市單筆消費滿300元，並於結帳當下登錄會員消費紀錄，將於10/8發送「咖啡兌換券」乙張到票券匣，使用期限至10/22，相關使用辦法依票券說明為準。

客美多咖啡 淡水捷運店

開幕日：2025/10/2

地址：新北市淡水區中正路1號（捷運淡水站3號出口右轉，面淡水河）

營業時間：7:30-21:00（最後點餐20:30）

電話：(02)2626-5200

