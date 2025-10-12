1680秒最長煙火秀！ 「2025頭城煙火節」連嗨2夜 12吋巨型煙火、200台無人機、200攤美食一次滿足
全台最長1680秒煙火秀要來了！ 由頭城鎮公所主辦的「2025宜蘭頭城煙火節」將於10月17日至10月18日在頭城大武路盛大開跑，活動不僅免費入場，還將帶來全台最長1680秒煙火秀與200台無人機燈光展演，搭配現場音樂律動與美食市集一次滿足！
今年主題為「頭城起飛，天空最美」，連續兩晚施放絢爛煙火。首日晚間預計施放1200秒煙火，第二晚更延長至1680秒，創下全國單日單場最長施放紀錄，最大煙火尺寸達12吋，璀璨綻放於夜空，搭配音樂節奏變化，讓觀眾沉浸於浪漫又震撼的花火氛圍中。
除了煙火秀外，現場還將有200台無人機同步編隊飛行表演，以光影科技描繪出海豚、龜山島、媽祖等經典圖樣，科技與創意交織，讓人目不轉睛。
現場還邀請知名藝人接力開唱，搭配超過200攤宜蘭特色小吃與人氣攤位，從鹹食、甜點到飲品通通有，邊吃邊賞花火，氣氛滿分。活動採「免費索票入場」，民眾可於線上申請電子票，或至頭城鎮公所1樓服務台領取紙本門票，憑票不僅能進場觀賞，還可兌換限量紀念小禮物哦！
【2025頭城煙火節】
．活動時間：2025年10月17日(五)～10月18日(六)18:30起
．煙火施放時間：10/17 約1200秒、10/18 約1680秒
．活動地點：宜蘭縣頭城鎮大武路周邊
．入場方式：免費索票（線上或頭城鎮公所服務台領取）
