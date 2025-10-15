「點點心、忠青商行、炒湘湘」萬聖節限定快閃！ 10道「暗黑萌系料理」10／31前登場

一年一度的萬聖節即將登場！緯豆集團連餐桌上也能玩出暗黑萌感，旗下三大品牌—「點點心」、「忠青商行」、「炒湘湘」聯手推出萬聖節限定料理，以「萌鬼出閘、禁忌封印、女巫食譜」三大主題打造節慶限定餐桌，自10月16日至10月31日止，全台門市同步快閃推出10款期間限定餐點！

● 點點心：萌鬼驚魂出閘

「點點心」暗黑萌系料理：萌鬼蝙蝠蛋塔、蜘蛛菠蘿包、黑俠豬仔包、幽靈南瓜球。圖／緯豆集團提供

港點霸主「點點心」化身萬聖節創意工坊，推出多款「萌鬼系點心」，每一款都超級拍照系！

像是「萌鬼蝙蝠蛋塔」以香酥蛋塔搭配Oreo小蝙蝠造型登場；「蜘蛛菠蘿包」可可色裂紋打造蜘蛛網造型，奶香酥皮包裹鬆軟麵包；「黑俠豬仔包」人氣豬仔流沙包換上黑色面罩；還有「幽靈南瓜球」以南瓜與乳酪打造金黃Q彈小精靈，一口咬下滿滿香氣。

● 忠青商行：封印禁忌料理

「忠青商行」暗黑萌系料理：黑皮椒麻鮮蝦水餃、搞蝦鬼棺材板。圖／緯豆集團提供

以台式創意聞名的「忠青商行」則走暗黑神秘風，結合眷村風節慶趣味。

「搞蝦鬼棺材板」以鮮奶厚片炸出金黃酥脆外層，內餡塞滿蝦仁、蝦卵與小黃瓜，鹹甜交織超邪惡；「黑皮椒麻鮮蝦水餃」則用墨魚汁打造黑色水餃皮，包入椒麻肉餡與鮮蝦，麻香四溢。

● 炒湘湘：女巫秘密食譜

「炒湘湘」暗黑萌系料理：萬聖爆炒鮮牛肉、鮮紅洛神女巫茶、牛二哥奶皇包、湘辣辣木桶豆花。圖／緯豆集團提供

「炒湘湘」化身魔法廚房，推出以女巫為靈感的創意菜單。

火辣登場「萬聖爆炒鮮牛肉」，紅蘿蔔小蝙蝠藏身其中超有戲；顏值爆表「鮮紅洛神女巫茶」酸甜清爽；還有「牛二哥奶皇包」圓滾滾造型融入品牌吉祥人物；壓軸的「湘辣辣木桶豆花」，手工豆花搭配香辣醬汁，柔嫩中帶辣勁。

「點點心、忠青商行、炒湘湘」暗黑萌系10道料理，10/16-10/31日止全台門市快閃登場，數量有限，售完為止。

