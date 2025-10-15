快訊

馬太鞍溪潰決釀19死5失聯 檢調朝過失致死、公務員廢弛職務方向偵辦

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

「點點心、忠青商行、炒湘湘」萬聖節限定快閃！ 10道「暗黑萌系料理」10／31前登場

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
緯豆集團3品牌暗黑萌系10道料理。圖／緯豆集團提供
緯豆集團3品牌暗黑萌系10道料理。圖／緯豆集團提供

一年一度的萬聖節即將登場！緯豆集團連餐桌上也能玩出暗黑萌感，旗下三大品牌—「點點心」、「忠青商行」、「炒湘湘」聯手推出萬聖節限定料理，以「萌鬼出閘、禁忌封印、女巫食譜」三大主題打造節慶限定餐桌，自10月16日至10月31日止，全台門市同步快閃推出10款期間限定餐點！

● 點點心：萌鬼驚魂出閘

「點點心」暗黑萌系料理：萌鬼蝙蝠蛋塔、蜘蛛菠蘿包、黑俠豬仔包、幽靈南瓜球。圖／緯豆集團提供
「點點心」暗黑萌系料理：萌鬼蝙蝠蛋塔、蜘蛛菠蘿包、黑俠豬仔包、幽靈南瓜球。圖／緯豆集團提供

港點霸主「點點心」化身萬聖節創意工坊，推出多款「萌鬼系點心」，每一款都超級拍照系！

像是「萌鬼蝙蝠蛋塔」以香酥蛋塔搭配Oreo小蝙蝠造型登場；「蜘蛛菠蘿包」可可色裂紋打造蜘蛛網造型，奶香酥皮包裹鬆軟麵包；「黑俠豬仔包」人氣豬仔流沙包換上黑色面罩；還有「幽靈南瓜球」以南瓜與乳酪打造金黃Q彈小精靈，一口咬下滿滿香氣。

● 忠青商行：封印禁忌料理

「忠青商行」暗黑萌系料理：黑皮椒麻鮮蝦水餃、搞蝦鬼棺材板。圖／緯豆集團提供
「忠青商行」暗黑萌系料理：黑皮椒麻鮮蝦水餃、搞蝦鬼棺材板。圖／緯豆集團提供

以台式創意聞名的「忠青商行」則走暗黑神秘風，結合眷村風節慶趣味。

「搞蝦鬼棺材板」以鮮奶厚片炸出金黃酥脆外層，內餡塞滿蝦仁、蝦卵與小黃瓜，鹹甜交織超邪惡；「黑皮椒麻鮮蝦水餃」則用墨魚汁打造黑色水餃皮，包入椒麻肉餡與鮮蝦，麻香四溢。

● 炒湘湘：女巫秘密食譜

「炒湘湘」暗黑萌系料理：萬聖爆炒鮮牛肉、鮮紅洛神女巫茶、牛二哥奶皇包、湘辣辣木桶豆花。圖／緯豆集團提供
「炒湘湘」暗黑萌系料理：萬聖爆炒鮮牛肉、鮮紅洛神女巫茶、牛二哥奶皇包、湘辣辣木桶豆花。圖／緯豆集團提供

「炒湘湘」化身魔法廚房，推出以女巫為靈感的創意菜單。

火辣登場「萬聖爆炒鮮牛肉」，紅蘿蔔小蝙蝠藏身其中超有戲；顏值爆表「鮮紅洛神女巫茶」酸甜清爽；還有「牛二哥奶皇包」圓滾滾造型融入品牌吉祥人物；壓軸的「湘辣辣木桶豆花」，手工豆花搭配香辣醬汁，柔嫩中帶辣勁。

「點點心、忠青商行、炒湘湘」暗黑萌系10道料理，10/16-10/31日止全台門市快閃登場，數量有限，售完為止。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

忠青商行 萬聖節

相關新聞

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食」均一特價只要179元，還可加價搭配副食小菜、飲料或甜點，最低20元起超划算。

「點點心、忠青商行、炒湘湘」萬聖節限定快閃！ 10道「暗黑萌系料理」10／31前登場

女巫食譜、暗黑萌鬼現身！ 「點點心、忠青商行、炒湘湘」萬聖節限定快閃！ 10道「暗黑萌系料理」女巫食譜、萌鬼出閘10/31前登場

獨／開幕兩年半！台北東區人氣「日式漢堡排」創始店熄燈

把握最後的機會！復興空廚自創的日式漢堡排品牌「肉旨房」，自2023年5月於台北東區商圈創立至今，主打日式漢堡排與燒烤料理...

滿滿起司＋豬排！必勝客「黑咖哩黃金豬排比薩」漆黑搞怪　再抽SWITCH

必勝客萬聖節再度出招，即日起推出限定口味「黑咖哩黃金豬排比薩」，將暗黑咖哩結合豬排與多種配料，帶來豪華的萬聖節體驗。此外...

全家APP大當機！上班族買咖啡出包「寄杯喝不到」 會員怒：不是第一次了

全家APP大當機！上班族買咖啡出包「寄杯喝不到」 會員怒：不是第一次了

滿500送500！米塔「千喜壽喜燒」肉盤、時蔬吃到飽488起 再送雞柳條

米塔集團最新品牌「千喜壽喜燒」全台首店，正式進駐台南新光三越西門店，提供「壽喜燒＋火鍋」的雙重享受，吃到飽488元起。為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。