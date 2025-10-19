逾85款美食吃到飽！創新美食商場「下午茶吃到飽」限時1個月 雙人同行1人只要300元 高單價「雪花冰、藍帶豬排」都能暢吃

日本人氣平價丼飯品牌「松屋」宣布好消息！位於台北西門町的分店將於10月21日（週二）起進行改裝，預計在11月中旬以全新面貌回歸，變身為結合「松屋」與「松乃家」的複合式店舖。未來不僅能吃到招牌牛丼、咖哩、燒肉定食，還能同場享受香酥誘人的炸豬排定食，一次滿足雙重日式風味。

2025-10-19 14:02