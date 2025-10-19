逾85款美食吃到飽！創新美食商場「下午茶吃到飽」限時1個月 雙人同行1人只要300元 高單價「雪花冰、藍帶豬排」都能暢吃
新「下午茶吃到飽」限時一個月！台中第1家創新「美食商場」全新推出「下午茶吃到飽」，雙人同行每人最低300元即可暢享逾85樣鹹甜美食。
台中西屯「Mula Kitchens 美食商場」看準吃到飽商機，10/20至11/22之週一至六，推出期間限定「下午茶吃到飽」，平日一人349元、假日一人399元，兩人同行再加碼，平日雙人600元、假日雙人750元，等於揪人開吃最低只要300元。
本次「下午茶吃到飽」活動提供超過85樣現做美食，不僅有厚片吐司、鬆餅、豆花/仙草、咖啡飲品，還有古早味黑糖/麵茶剉冰及單價較高的雪花冰統統任你吃。光吃甜的擔心會膩？吃到飽同樣供應10種人氣炸物，厚切藍帶豬排、唐揚炸雞、卡拉雞腿、辣味雞米花、薯條等全都吃得到，鹹甜交替能吃更多。
值得一提的是，用餐時間90分鐘，活動每日分為13:30、15:30兩個入場時段，建議提前預約訂位，預約方式請見粉專說明。
Mula Kitchens 美食商場
地址：台中市西屯區國安一路128號1F
下午茶吃到飽時間：2025/10/20～2025/11/22週一至六13:30、15:30（週日公休）
價格：平日一人349元、假日一人399元｜平日雙人同行600元、假日雙人同行750元
粉絲專頁：https://www.facebook.com/mulakitchens
