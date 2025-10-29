韓國人開的「299元吃到飽」！單人獨食也可以 「韓式部隊鍋、銅盤烤肉」爽嗑 「自助吧暢吃+韓料熟食區」CP值爆表
韓式吃到飽最低299元！高雄有間平價吃到飽，主打韓式火鍋與燒烤一次滿足，多種肉品、火鍋料及時蔬統統不怕你吃，熟食區更是集結韓料經典，難怪有網友留下評價「餐點非常對得起價格」、「cp值高到相當難以想像」。
位於高雄左營自由二路上、韓國老闆開的「韓食本部」以超平價韓式火鍋與燒烤吃到飽廣受在地人青睞，平日中午每人只要299元、平日晚餐/例假日349元（另收10%清潔費）。主餐有起司春川雞、銅盤烤肉、部隊鍋及豆腐鍋四種選擇，自助吧暢吃牛肉、五花肉、醃製烤肉等，豆腐、魚板等各種火鍋配料到青菜、泡麵，以及飲料、冰淇淋全都無限供應，且店家接受單人用餐十分友好。
除了食材自助外，同樣也提供美味熟食區，從韓式炸雞、炸醬麵、韓式煎餅到麻油飯捲、辣炒年糕，看得到的統統吃到飽，口味一樣受饕客肯定「有一定水準」、「熟食都很不錯」，推薦給喜歡吃韓料及火鍋燒烤的朋友。
韓食本部
地址：高雄市左營區自由二路298號
營業時間：週一至五11:30–14:30、17:30–22:00；週六、日11:30–22:00
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言