韓國人開的「299元吃到飽」！單人獨食也可以 「韓式部隊鍋、銅盤烤肉」爽嗑 「自助吧暢吃+韓料熟食區」CP值爆表

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／大叔的平民生活.美食授權
圖／大叔的平民生活.美食授權

韓式吃到飽最低299元！高雄有間平價吃到飽，主打韓式火鍋燒烤一次滿足，多種肉品、火鍋料及時蔬統統不怕你吃，熟食區更是集結韓料經典，難怪有網友留下評價「餐點非常對得起價格」、「cp值高到相當難以想像」。

銅盤烤肉。圖／大叔的平民生活.美食授權
銅盤烤肉。圖／大叔的平民生活.美食授權

位於高雄左營自由二路上、韓國老闆開的「韓食本部」以超平價韓式火鍋與燒烤吃到飽廣受在地人青睞，平日中午每人只要299元、平日晚餐/例假日349元（另收10%清潔費）。主餐有起司春川雞、銅盤烤肉、部隊鍋及豆腐鍋四種選擇，自助吧暢吃牛肉、五花肉、醃製烤肉等，豆腐、魚板等各種火鍋配料到青菜、泡麵，以及飲料、冰淇淋全都無限供應，且店家接受單人用餐十分友好。

圖／大叔的平民生活.美食授權
圖／大叔的平民生活.美食授權

圖／大叔的平民生活.美食授權
圖／大叔的平民生活.美食授權

起司春川雞。圖／大叔的平民生活.美食授權
起司春川雞。圖／大叔的平民生活.美食授權

除了食材自助外，同樣也提供美味熟食區，從韓式炸雞炸醬麵、韓式煎餅到麻油飯捲、辣炒年糕，看得到的統統吃到飽，口味一樣受饕客肯定「有一定水準」、「熟食都很不錯」，推薦給喜歡吃韓料及火鍋燒烤的朋友。

圖／大叔的平民生活.美食授權
圖／大叔的平民生活.美食授權

韓食本部

地址：高雄市左營區自由二路298號

營業時間：週一至五11:30–14:30、17:30–22:00；週六、日11:30–22:00

