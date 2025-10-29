韓國人開的「299元吃到飽」！單人獨食也可以 「韓式部隊鍋、銅盤烤肉」爽嗑 「自助吧暢吃+韓料熟食區」CP值爆表

【FunTime小編群】高雄住宿怎麼選？小編這次精選的高雄住宿清單，無論你是想欣賞浪漫夜景、眺望港口海景，還是偏愛質感裝潢設計，這裡通通有！多種不同特色的住宿選擇，不管是想要計畫來場浪漫告白之旅，還是想安排一趟不傷荷包的輕旅行，這篇文章都能幫你找到最適合的住宿地點！

