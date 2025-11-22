落羽松秘境美炸！ 4萬坪休閒農場「聖誕入園優惠」穿紅綠小孩免費、大人半價 一日烤雞大餐「聖誕套票」整天玩到爆

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台ㄧ生態休閒農場臉書、官網
圖／台ㄧ生態休閒農場臉書、官網

4萬坪「落羽松秘境」必追！ 台一生態休閒農場冬季限定花季悄悄登場，整座農場化身聖誕系打卡花園。園區推出超佛優惠，只要穿「紅或綠」其中一項，小朋友可以免費入園，大人更能享半價，最適合全家一起過暖暖聖誕。

圖／台ㄧ生態休閒農場臉書、官網
圖／台ㄧ生態休閒農場臉書、官網

位於南投的台一生態休閒農場迎來最美冬季景色，四萬坪園區從入口一路美到湖畔，落羽松由綠轉紅，搭配白雪木、聖誕紅、醉蝶花、天使花等多種花卉同時盛開，宛如走進聖誕風格的浪漫花園。白雪木如積雪般夢幻，湖邊的落羽松倒映水面更是必拍場景。

圖／台ㄧ生態休閒農場臉書、官網
圖／台ㄧ生態休閒農場臉書、官網

最新活動推出「聖誕・紅綠派對」優惠，只要身上穿著紅色或綠色衣服或褲子(其中一項)，就能享受超值入園活動：14歲以下兒童免費入園、大人5折票價優惠。園區也依時段安排遊戲活動，平日可玩花彩屋「尋寶挑戰」，假日改為永續館的「聖誕套圈圈」，大小朋友都能玩到停不下來。

圖／台ㄧ生態休閒農場臉書、官網
圖／台ㄧ生態休閒農場臉書、官網

想玩得更完整，也能選擇「聖誕一日套票」，包含香草烤雞午餐、表演、DIY體驗等，若12月天氣良好還有機會參加採草莓，一票玩一整天，省時又省心。

圖／台ㄧ生態休閒農場臉書、官網
圖／台ㄧ生態休閒農場臉書、官網

此外，還有2歲以下幼兒假日限量「50組免費入園」名額，帶小小孩來走走也很划算。

圖／台ㄧ生態休閒農場臉書、官網
圖／台ㄧ生態休閒農場臉書、官網

