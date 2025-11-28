鴨鴨迷尖叫！300坪桃園A19「B.Duck城市樂園」開幕 6米小黃鴨聖誕樹+10大遊樂設施 在地人加碼贈200元玩到瘋

鴨鴨迷注意囉！來自香港、風靡全球的超萌小黃鴨「B.Duck」終於來台灣了，Global Mall桃園A19強勢引進全台首發、全球巡迴第三站的，直接砸300坪在1樓戶外廣場，打造超夢幻小鴨宇宙，還有兩座6米高巨型小黃鴨氣偶＋全台唯一6米高「小黃鴨聖誕樹」坐鎮，萌到直接融化！

圖／Global Mall提供

6米高小黃鴨、全台唯一「鴨鴨聖誕樹」萌度破表！

圖／Global Mall提供

一走出機捷A19站，目光絕對會被廣場上兩座高達6米的超大型小黃鴨吸引！「B.Duck城市樂園」即日起到2026年5月31日登場，共規劃了6大遊樂設施與4大互動遊戲攤位，這裡不只是單純的遊樂園，是今年最療癒的聖誕打卡點，園區把法國、荷蘭、美國西部元素全塞進來，直接讓你一秒環遊世界：

圖／Global Mall提供

「浪漫巴黎」軌道列車穿梭巴黎鐵塔，微風吹來超浪漫

「風車蹦床」跳到七彩風車飛起來，荷蘭風情直接到手

「牛仔很忙」旋轉飛車＋巨型仙人掌，西部牛仔爽度爆表

「環球之旅」夢幻旋轉木馬，還有獨角獸、熱氣球可以騎

「浴室大作戰」泡泡＋彩球亂噴，重溫小時候澡盆打仗的快樂

「搖搖樂秋千」悠悠晃晃結束一天，甜到心裡去

圖／Global Mall提供

圖／Global Mall提供

圖／Global Mall提供

另外還有4個超可愛遊戲攤位：「鴨鴨投手、打氣球、幸運骰子、彈彈樂」，考驗手速的時候到啦！只要玩完集滿「B.Duck勇氣勳章」，就能換小黃鴨投影手電筒、背包氣球、泡泡棒、髮箍等正版周邊，帶回家繼續療癒！

圖／Global Mall提供

票價超彈性，三種玩法任你選，有「單次體驗」：遊樂設施200元／項、遊戲攤位160元／項；「一日無限暢玩票」：799元(六大遊樂設施當天玩到飽)；「一日套票」最划算：500元玩4項、1,000元玩10項、2,000元玩22項，平均一項91元，還可分次使用！

圖／Global Mall 環球桃園 A19臉書

慶祝開幕，憑樂園票根到桃園A19消費，館內近40家品牌指定品項享8折起、現折、送餐點，週一至週四不限金額發票還能「全日免費停車」。在地人優惠更狂，桃園在地指定8里里民（芝芭里、青溪里、青山里、青埔里、洽溪里、青峰里、橫峰里、月眉里），更有「玩樂金放大術」加碼好康，即日起至11/30，週一到週四憑iMall會員卡＋身分證，300元票價直接變500元玩樂金＋再送150元購物金(100元治裝＋50元美食)，超級划算！

圖／Global Mall提供

【B.Duck城市樂園 桃園站】

‧ 活動時間：即日起～2026/5/31

‧ 地點：Global Mall桃園A19 1樓戶外廣場（桃園市中壢區高鐵南路二段352號）

‧ 交通：機場捷運A19桃園體育園區站步行即達

‧ 票價資訊：單項設施：200元／次、遊戲攤位：160元／次、遊樂器材一日票(暢玩6大設施)：799元、套票優惠：500元(任選4項)、1000元(任選10項)、2000元(任選22項)

