桃園人快衝！ 首度走出雙北 「松屋桃園首店」插旗藝文特區 開幕送保溫袋、蓋飯百元有找

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝台灣松屋臉書、記者陳睿中／攝影
圖／翻攝台灣松屋臉書、記者陳睿中／攝影

桃園鄉親們終於等到了！日本超人氣平價丼飯品牌「松屋」來台7年，過去門市集中在雙北地區，現在終於正式宣布跨出雙北版圖，全台第14間門市、同時也是「桃園首店」強勢插旗熱鬧的藝文特區。歡慶開幕，不僅能用95元爽吃招牌牛丼，還加碼送保溫袋，快把握衝一波！

圖／翻攝台灣松屋臉書
圖／翻攝台灣松屋臉書

「松屋」自2018年登台後，憑藉著高CP值的餐點與快速的服務，在台北與新北已拓展13間門市。睽違7年首度跨出北部舒適圈，選在桃園美食一級戰區「藝文特區」南平路落腳，打造舒適的「兩層樓店舖」，輕鬆享受來自日本原汁原味的丼飯與鐵板料理。

「松屋」首度進軍桃園藝文特區。記者陳睿中／攝影
「松屋」首度進軍桃園藝文特區。記者陳睿中／攝影

店內選擇多達30種以上，提供牛肉飯、燒肉蓋飯、唐揚雞蓋飯、日式咖哩飯以及日本原裝進口漢堡排等CP值爆表，最經典的「牛肉飯」單點最低95元起，至今仍維持百元有找的超佛心價格，搭配味噌湯與小菜的套餐組合很划算。

圖／翻攝台灣松屋臉書
圖／翻攝台灣松屋臉書

桃園粉絲搶先體驗，松屋桃園南平店於11月26日、27日，連兩日舉辦試營運，並於11月28日正式盛大開幕。歡慶祝新店登場，官方祭出開幕優惠，活動期間只要「外帶餐點」，即免費贈送「松屋保溫袋」1個，數量有限、送完為止。

【松屋 桃園南平店】

．地址： 桃園市桃園區南平路336號1樓

．試營運時間：11/26（二）、11/27（三）：11:00～14:00、17:00～20:00

．正式開幕時間：11/28（五）：10:00～22:00

備註： 暫不提供早餐服務；外帶送保溫袋活動依現場公告為主，送完為止。

松屋

