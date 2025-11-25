快訊

「巨型米奇」現身忠孝東路！「2大迪士尼造景」藏身SOGO忠孝館 朝聖「迪士尼拍照小屋、米奇見面會」亮點1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自SOGO百貨粉專、香港迪士尼提供
圖／摘自SOGO百貨粉專、香港迪士尼提供

「巨型米奇」坐鎮台北忠孝東路！與香港迪士尼20周年共襄盛舉，SOGO忠孝館前「巨型米奇裝置」驚喜現身，還有「達菲與好友」、「動物方城市」主題布景藏身館內，鐵粉衝朝聖了！

圖／摘自SOGO百貨粉專
圖／摘自SOGO百貨粉專

米奇控暴動！香港迪士尼20周年聖誕派對就位，SOGO忠孝館迎來超級嘉賓「巨型米奇」坐鎮1F，更有獨家迪士尼朋友見面會、消費滿額禮與限定打卡贈等精彩活動，還有機會抽中香港迪士尼樂園機加酒雙人遊。

圖／摘自SOGO百貨粉專
圖／摘自SOGO百貨粉專

不只有「巨型米奇裝置」，香港迪士尼20周年拍照小屋將於11/30登場，會展出不同的迪士尼好友毛公仔及獨家拍貼機。此外，還有「達菲與好友」及「動物方城市」主題裝置分別藏身3F、11F，等著粉絲去打卡。

米奇、米妮、達菲和玲娜貝兒見面會活動選在11/28、11/29兩日，有11/28 17:00點燈儀式，以及11/29 15:00、16:00兩場粉絲見面會（每場限量50組），詳情請見線上DM。而達菲與好友主題聖誕快閃派對則於12/25 14:00-14:30在3F中庭舉辦；還有2026/1/1迪士尼主題新年好友派對等活動接力展開。

粉絲必知「奇幻聖誕周末打卡贈」！於指定日期在忠孝館指定地點拍照並公開分享至FB或IG完成活動步驟，即可憑APP兌換限定主題贈品，有20周年主題文件夾、筆記本等你拿，活動分為兩波，第一波為12/6、12/7、12/13、12/14，第二波則為12/20、12/21、12/27、12/28，數量有限、贈完為止。

SOGO X 香港迪士尼20周年聖誕派對邀請

活動期間：即日起～2026/1/18

活動地點：SOGO忠孝館（台北市忠孝東路四段45號）

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

香港迪士尼 米奇 派對 動物方城市 聖誕節 App SOGO
商品推薦

