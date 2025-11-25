屏東首間「史努比超商」！7-11「SNOOPY主題店」超用心 拍爆「史努比圓型招牌、巨型天花板燈箱」還有限定周邊剁手手

【FunTime小編群】大家到高雄玩，是不是都會去駁二藝術特區、西子灣、美麗島捷運站這些景點呢？其實高雄除了這些景點，美濃及旗山也相當值得一去；美濃充滿純樸客家風情、美濃粄條更是吃完會念念不忘的好滋味。旗山則是香蕉的故鄉，也有很多地方可以走訪哦！今天就讓FunTime小編來介紹美濃旗山的交通、附近景點跟必吃美食吧！

