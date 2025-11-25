快訊

屏東首間「史努比超商」！7-11「SNOOPY主題店」超用心 拍爆「史努比圓型招牌、巨型天花板燈箱」還有限定周邊剁手手

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／7-ELEVEN Facebook 粉絲團
史努比超商進駐屏東！屏東首間7-ELEVEN「SNOOPY主題店」正式亮相，主題造景超殺底片，史努比、奧拉夫、糊塗塌客統統有，還沒進店就被門口的用心布景萌到心花開！

圖／7-ELEVEN Facebook 粉絲團
圖／7-ELEVEN Facebook 粉絲團
屏東也有「SNOOPY主題超商」了！這間7-ELEVEN「SNOOPY主題店」位於屏東市杭州街，除了主題店一貫有的大型窗貼與天花板裝置外，外置的圓型史努比招牌更是非拍不可；進店後抬頭就能看到巨型史努比造型天花板燈箱，各式繽紛的主題壁貼隨便拍都超可愛，從商品陳列、用餐區到收銀台統統充斥著花生漫畫的主題設計，一進店就讓人拍不停。

圖／7-ELEVEN Facebook 粉絲團
圖／7-ELEVEN Facebook 粉絲團
圖／7-ELEVEN Facebook 粉絲團
此外，店內還設置了周邊專區，多款花生漫畫限定周邊讓人剁手手，加碼推出門市限定「OPENPLAZA專櫃滿額贈」，消費滿200元、500元、1500元即贈精美好禮，數量有限、送完為止。

圖／7-ELEVEN Facebook 粉絲團
圖／7-ELEVEN Facebook 粉絲團
屏東首間7-ELEVEN SNOOPY主題店

地址：屏東縣屏東市杭州街30號1F（新樂興門市）

