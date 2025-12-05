幸運兒是你嗎？ 兒童新樂園「第2000萬名幸運兒」將誕生 獨享一年暢玩、加碼狂送20張一日樂Fun券

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
台北市立兒童新樂園將正式迎接第2000萬名遊客。圖／台北市兒童新樂園提供
台北市立兒童新樂園將正式迎接第2000萬名遊客。圖／台北市兒童新樂園提供

史上最狂大獎！台北市立兒童新樂園自2014年營運至今已超過十年，目前累計入園人次已逼近1991萬，累積遊客量即將突破2,000萬人次大關，預計在12月上旬將正式迎接第2000萬名遊客！歡慶這個里程碑，園方特別準備了史上獨一無二的超值大禮「幸福無限樂園卡」給這位超級幸運兒，獨享一年不限次數暢玩兒童新樂園，每次還能帶最多3位親友一起玩到爽！

超級幸運兒可獲得史上唯一的「幸福無限樂園卡」1張，每次還能帶最多3位親友一起玩到爽。圖／台北市兒童新樂園提供
超級幸運兒可獲得史上唯一的「幸福無限樂園卡」1張，每次還能帶最多3位親友一起玩到爽。圖／台北市兒童新樂園提供

獲得「幸福無限樂園卡」的幸運兒，將在115年全年享有不限次數免費入園的特權，而且每次入園還可以攜帶最多3名同行者。此外，幸運兒還能額外獲得20張「一日樂Fun券」（每張價值200元），讓歡樂時光更加延長！

園方也貼心祭出，在第2,000萬遊客前後各5名入園者，總共10名遊客，也能免費獲得「一日樂Fun券」各6張，剛好帶全家一起high！

並且，為了紀錄這歷史性一刻，當入園人次來到1999萬9900人次後，就會改成人工計數，工作人員會舉牌、拍照，現場所有遊客都能一起見證第2000萬名幸運兒誕生！

第2,000萬名遊客可獲得史上唯一的「幸福無限樂園卡」1張。圖／台北市兒童新樂園提供
第2,000萬名遊客可獲得史上唯一的「幸福無限樂園卡」1張。圖／台北市兒童新樂園提供

還沒搶到現場的粉絲也別灰心！兒童新樂園粉專即日起舉辦「預測第2000萬名遊客達成日」抽獎活動，只要在指定貼文留言猜對日期，就有機會從正確預測者中抽中10位幸運兒，每人再獲1張「一日樂Fun券」。

活動即日起至第2,000萬人次達成前一天深夜23:59截止，活動詳情及最新訊息同步在「臺北市兒童新樂園 Taipei Children's Amusement Park」粉專公告，誰是那位被幸福砸中的超級幸運兒，就在12月上旬揭曉！

兒童新樂園

