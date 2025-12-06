蓋婭莊園「免費入園」來了！12月「3地區限定」免門票 不只城堡光雕秀 聖誕季「火雞Buffet、狂歡市集」精彩活動1次看

「緩緩坪林永續低碳旅遊館」12/6登場，由吉品養生打造的「緩緩坪林」，根本不只是旅遊資訊站，而是把在地茶師、老農、青農、職人的心血一次集結！一樓就是超好買好拍的選物區，包種茶、茶點、手作小物統統有，還有機會直接跟職人聊天，聽他們分享跟這片土地的故事，療癒溫度的滿滿。台北半小時就到！ 坪林療癒新景點「緩緩旅遊館」12/6開幕 職人品茗、蔬食饗宴、沉浸式光影的低碳輕旅行

2025-12-05 10:34