蓋婭莊園「免費入園」來了！12月「3地區限定」免門票 不只城堡光雕秀 聖誕季「火雞Buffet、狂歡市集」精彩活動1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自蓋婭莊園官網
圖／摘自蓋婭莊園官網

12月「蓋婭莊園免費入園來了！即日起至12/30，嘉義最美「歐風莊園」再推地區限定免費入園，還有年末聖誕季活動一次報你知。

圖／聯合報資料照片
圖／聯合報資料照片

嘉義夯點「蓋婭莊園」12月免費入園針對「台南、雲林、彰化」3地民眾推出，凡身分證設籍台南、雲林、彰化或身分證字號開頭D、R、P、N，出示有效證件即享入園門票免費。

圖／摘自蓋婭莊園官網
圖／摘自蓋婭莊園官網

夜間<a href='/search/tagging/1013/光雕秀' rel='光雕秀' data-rel='/1013/118350' class='tag'><strong>光雕秀</strong></a>。圖／摘自蓋婭莊園官網
夜間光雕秀。圖／摘自蓋婭莊園官網

此外，蓋婭莊園聖誕季即將於12/20登場，除了有5米高聖誕樹造景外，活動當日白天有狂歡市集，集結手作點心、花卉植栽、手作文創及薑餅屋DIY等趣味體驗，還有夜晚建築光雕秀與歌手LIVE。另有聖誕火雞Buffet，12/10前報名享成人868元早鳥價（原價999元/位），另加收10%服務費，詳情請見粉專

蓋婭莊園 12月免費入園資訊

活動內容：身分證設籍台南、雲林、彰化或身分證字號開頭D、R、P、N，出示有效證件即享免費入園

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

營業時間：8:30-17:30

