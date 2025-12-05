快訊

「台版迪士尼」呼喚聖誕老公公！ 歐樂沃聖誕趴穿「紅衣紅帽」免費拿明信片、4大場景集章任務快衝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／歐樂沃築夢城堡 提供
圖／歐樂沃築夢城堡 提供

開幕時引起話題、熱潮的「台版迪士尼」－歐樂沃築夢城堡，為了迎接即將到來的聖誕節，從即日起至12/25帶來「聖誕魔法．夢想點亮」活動，還帶來期間限定的聖誕餐點，超適合帶著家中的小朋友到場體驗聖誕氣氛，爸媽們得手刀規劃前往！

圖／歐樂沃築夢城堡 提供
圖／歐樂沃築夢城堡 提供

從城堡入口到園內的街道，歐樂沃「築夢城堡」全園以聖誕紅與冬日裝飾迎接到場的每位客人，讓人一秒踏入冬季裡的歐洲小鎮；若是穿上節慶應景的紅衣服、戴紅帽入園，即可在園區免費領取「聖誕集章祝福明信片」，開啟你的「紅色城堡探索任務」。

集章旅程規劃了四大經典場景：

第一站｜瑪雅物語： 從古老文化出發，認識可可與巧克力的誕生故事，收藏第一枚「魔法城堡的起筆章」。

第二站｜築夢城堡1F精品巧克力櫃： 在10公尺高的黃金可可樹下，品嘗園區自豪的巧克力商品，並選購限定伴手禮。

第三站｜築夢城堡2F ORT餐廳： 享受溫暖的燈光與聖誕限定料理，替旅程蓋下重要一筆。

第四站｜O café： 在此完成最後一枚集章，點杯咖啡，欣賞明信片，並與城堡合影留念。

圖／歐樂沃築夢城堡 提供
圖／歐樂沃築夢城堡 提供

而實際上是巧克力觀光工廠的歐樂沃「築夢城堡」，也推出了聖誕節限定的菜單－「巧克力香草烤雞」，以莓果微酸甜美的香氣，點出黑巧克力的醇厚的煙燻味，是一道適合全家分享的聖誕風味餐；帶著小朋友前往的家庭，也可以DIY「聖誕可可之森」，手作一棵巧克力小樹帶回家，幫孩子們留下冬天的特別回憶。

圖／歐樂沃築夢城堡 提供
圖／歐樂沃築夢城堡 提供

每日的重頭戲千萬別錯過！下午15:00準時登場的「耶誕倒數」活動，由眾人一起「招喚聖誕老公公」，不僅能與聖誕老人互動、拍照，每場活動還會抽出聖誕限定禮物與歐樂沃門票，超級好康！

圖／歐樂沃築夢城堡 提供
圖／歐樂沃築夢城堡 提供

歐樂沃築夢城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區九路18號

「台版迪士尼」呼喚聖誕老公公！ 歐樂沃聖誕趴穿「紅衣紅帽」免費拿明信片、4大場景集章任務快衝

