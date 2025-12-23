名字裡有這「22個字」快衝！ 小人國2026開春「點名免費玩」 中1字本人免錢、最多2人同行490元

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
身分證拿出來！2026開春第一波好康快筆記，小人國主題樂園最新宣布，將於明年1月推出超有哏的「點點名」活動，一口氣點名22個常用字，只要名字裡有中，不僅本人不用錢，連同行朋友都能享有不到5折的超甜購票價，快來看！

小人國主題樂園宣布，2026年1月5日至1月25日，不分平假日，推出「點點名，點到就免費」活動。只要你的姓名中包含「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」其中任一字，現場出示證件點名驗證，本人就能「免費入園」！

一人中獎全家開心！活動期間，符合資格者可攜帶「最多2位同行親友，每人只要490元」就能入園，相較原價幾乎打對折，無論是親子出遊、好友揪團都相當划算。官方更幽默喊話：「不用為了入園特地改名」，快揪身邊的「小樂」、「宇哥」或「恩恩」出發。

此外，小人國主題樂園官方臉書，活動預告文末還有加碼活動，完成指定TAG加留言，有機會抽中「3個月無限暢遊券」，讓你不僅1月免費玩，還能一路玩到春天。

