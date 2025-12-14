「芬園仙草花秘境」綻放美翻！紫色花海成冬季限定拍照最新取景地

位於彰化芬園鄉的「仙草花秘境」近日悄悄在社群間掀起話題，大片淡紫色仙草花於田野間盛開，低調卻療癒的景色，吸引不少攝影愛好者與旅人前來取景。花田鄰近溪尾福德祠，沒有華麗設施，保留純樸農村風貌，在藍天映襯下形成宛如畫布般的紫色花海，也被網友形容為冬季限定的隱藏版賞花點。

圖／ig網友Bruce Hsu授權提供

需要特別提醒的是，這片仙草花田屬於農作使用，並非正式觀光園區。現場拍照請務必「借位取景」，利用田溝或邊緣構圖，切勿踏入花田，更不要踩踏地面塑膠布，以免影響作物生長。同時也請勿採花、丟棄垃圾，用實際行動尊重農民的辛勞，讓這片美景得以持續被溫柔保存。

前往仙草花秘境可直接導航「溪尾福德祠」，抵達後步行即可看見花田景致。由於周邊道路較為狹窄，建議小心行車並避免臨停造成不便。仙草花花期多落在每年冬季，實際盛開狀況仍依氣候而定，建議出發前留意近期分享。想在冬日來一趟不擁擠的賞花小旅行，芬園這處低調仙草花秘境，值得列入口袋名單。

