《角落小夥伴》降臨台中！18米最高「甜點耶誕樹」、療癒水舞秀連嗨21天、3大展區免費拍到飽

《角落小夥伴》降臨台中，可愛度開到滿檔！2025台中耶誕嘉年華今年大手筆請到日本超人氣的療癒系代表—《角落小夥伴》（角落生物）來擔綱主角！從舊火車站到兩大水岸，都能看到白熊、貓、炸豬排、蜥蜴的身影。最狂的是，這次展期竟然長達21天，陪你一路嗨到明年元旦！

▲「2025台中耶誕嘉年華」於12月12日至1月1日盛大登場，邀請民眾來台中與《角落小夥伴》共度耶誕佳節。 圖／台中市政府 提供

首先來到最重要的主展區——舊台中火車站前廣場，現場保證讓你驚呼連連，因為這裡有歷年最高的18公尺主燈「耶誕珍甜」。

主燈設計超級吸睛，它不只是耶誕樹，更以「千層奶油蛋糕」為靈感，結合角落小夥伴的經典造型，打造出「全台唯一穿著手工訂製蛋糕裙的耶誕樹」，完全呼應台中「甜點之都」的特色，讓你拍出超夢幻的打卡照！而角落小夥伴的五大天王也化身超大型立體氣偶，跟你一起過節！

●柳川水岸：超萌「水舞秀」視覺饗宴太浪漫

沿著水岸散步到柳川展區，準備迎接最浪漫的視覺震撼！這次柳川水舞台直接被角落小夥伴們佔領啦~大型立體氣偶「蜥望舞伴」集結了蜥蜴、貓、炸豬排、白熊與企鵝？，還有超有愛的蜥蜴媽媽驚喜現身！

柳川沿岸還有多處主題燈飾等你去發掘：「來企泡湯」坐在湯桶上，讓你一秒感受谷關溫泉的悠閒；「白熊好品」看白熊在冰塊上愜意地享受好茶時光；「炸物食堂」美食界的超人氣王「炸豬排」與「炸蝦尾」驚喜登場，炸物控快來報到！

搭配精心設計的音樂與水舞燈光秀，讓繽紛光影與水花交織，營造出歡樂療癒的節慶氛圍。這場水舞秀將在 每日下午5點30分至晚間9點30分，每半小時展演一次，絕對要卡位拍到！

●綠川水岸：「雪花光廊」一秒置身北歐耶誕

別忘了另一條水岸——綠川展區！以巨型的耶誕老公公氣膜搭配可愛的麋鹿燈飾，讓你彷彿置身北歐耶誕。最不能錯過的是涵洞延伸出來的「雪花光廊」，甜蜜的莓粉光與水藍色的雪花燈片交織，浪漫程度爆表！

●市集活動：120組文創攤位、手作、甜點統統有

耶誕嘉年華當然少不了市集！舊火車站前廣場設有超好逛的耶誕市集，每日有多達40個攤位，輪番出攤的青創攤位總數更高達120組，文創、手作、人氣甜點等，讓你逛好逛滿！更佛心的是，今年首度結合公益推出「視障按摩」攤位，在逛累了、拍累了之後，可以享受免費按摩服務！

𝟮𝟬𝟮𝟱 台中耶誕嘉年華

．耶誕點燈期間：2025年12月12日至2026年1月1日，每日晚間17:30-22:00

．展區：舊台中火車站、柳川水岸、綠川水岸

．耶誕市集及藝文表演地點：舊台中火車站站前廣場（台中市中區台灣大道一段1號）

．耶誕市集時間：平日17:30-22:00、假日14:00-22:00

