12月最後9場快衝！ 新北「古蹟光雕秀」閉幕加碼延長20分鐘 免費入園「光影魔法」超吸睛

12月最後倒數！ 新北板橋林家花園的「月光織戀仙履林園」夜間光雕嘉年華，正以古蹟為舞台，織出牛郎織女的浪漫傳說，結合了光雕秀、舞蹈表演與數位互動的視覺盛宴，開跑至今已迷倒無數遊客，進入12月最後倒數9場，想免費夜間入園欣賞的民眾，把握最後機會！

圖／翻攝國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園臉書

林家花園來青閣化身光影樂園，本次「仙履林園」光雕展演，由「光點吉樹」團隊精心打造，將經典的牛郎織女傳說巧妙地融合進林家花園獨特的園林造景與吉祥紋樣中。除了炫目的夜間光雕秀、精彩的舞蹈表演外，今年的光雕秀更是首創「數位科技光雕互動」，讓現場民眾能夠即時作畫並投影，直接參與點亮古蹟的過程，大大提升了觀賞的趣味性和科技感！

圖／翻攝國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園臉書

圖／翻攝國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園臉書

更吸睛的是，演出特別跨界邀請「當代傳奇劇場」壓陣，舞者們在古建築與光影交織的舞台上翩翩起舞，宛如牛郎織女重現人間，營造出如夢似幻的視覺饗宴！

圖／翻攝國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園臉書

12月最後衝刺，每周六晚間連演三場（18:20、19:20、20:20），每場限50人免費入園，當天17:30於西門街側門領號碼牌，沒搶到也別灰心，開演前10分鐘現場排隊有機會候補。

別錯過12/27閉幕場的特別版！18:20與19:20場次加長20分鐘，劇情更滿、光影全面升級，出演角色大增，浪漫指數爆表；20:20閉幕光雕場還加碼限定抽抽樂，超人氣文創如「樓臺良緣徽章磁鐵」、「花好月圓徽章磁鐵」、「林園小築木作裝置」、「來青閣造型螢光鑰匙圈」與「月光織戀香氛噴霧」等你帶回家！

圖／翻攝國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園臉書

須特別提醒，夜遊園區步道階梯多，請留意腳步；古蹟無障礙通道，建議避免推車或輪椅；園邸無停車場，搭乘大眾運輸最chill。喜歡浪漫光影、想體驗古蹟夜間之美的民眾，一定要把握最後機會。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」