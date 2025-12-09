年末優惠最終戰！ 易遊網「雙12暖身」開搶 長榮6666元飛日本神戶、環球影城買一送一、台灣飯店12元直接住

歲末最後優惠開搶！易遊網「雙12暖身慶」即日起火力全開，攜手長榮航空獨家祭出日本+歐洲12航點66折起，神戶來回含稅最低10,347元，12月10日中午12點再加碼「6666元一口價」限量搶購，直接比航空公司官網便宜3千多！還有韓亞首爾6字頭、星宇88折，12月11日起正式開打的「雙12年終慶」更狂，日本環球影城交通套票買一送一、滑雪一日遊買一送一、台灣人氣飯店12元入住，年末一次打包最划算！

長榮航空66折起！神戶6666元、沖繩不到9千、歐洲3萬有找

圖／易遊網提供

易遊網這波雙12暖身慶直接把長榮航空日本、歐洲航線打到骨折！即日起到12月10日，東京、大阪12,533元起、沖繩8,923元起、札幌、仙台、青森、福岡、神戶、松山統統有份，歐洲阿姆斯特丹、維也納、倫敦也下殺到3萬內！其中神戶航線最殺，平常含稅都要1.3萬以上，這次最低10,347元，12月10日中午12點再加碼「6666元一口價」限量開搶，維尼控、滑雪族、東北粉絲準備衝啦！

圖／易遊網提供

韓亞首爾6,900元起、星宇88折再疊週三折800元

圖／易遊網提供

不只長榮，韓亞航空台北-首爾來回未稅6,900元起，輸入易遊網獨家碼「2025oz399」再折399元；星宇航空大阪、熊本、宮古島、曼谷、洛杉磯等航線88折起，週三機票日再領碼最高折800元，韓國、日本、東南亞、美國一次收！

雙12年終慶12月11日10點開搶！環球影城買一送一

圖／易遊網提供

12月11日上午10點正式開戰！最狂的就是「關西樂享周遊券豪華版（含環球影城門票）」買一送一，原價3,100元直接半價，交通+美食抵用券+樂園門票一次到位！還有大阪六甲山滑雪、琵琶湖滑雪、京都美山冬燈廊一日遊也買一送一，新手滑雪、追冬燈一次解鎖！富士山賞櫻、京都奈良、高山白川鄉等經典一日遊則祭出1,212元甜價，追櫻、餵小鹿、拍雪屋統統有！

台灣飯店12元入住清單！礁溪、台中、長榮桂冠、墾丁夏都全中獎

圖／易遊網提供

國內旅遊也超狂！開搶台灣飯店12元入住，12月11日上午10:00有礁溪品文旅、HOTEL BEGINS倉箱蜜境文旅、嘉楠風華酒店、南投鎮寶大飯店，12月12日上午10:00則開搶高雄喜迎旅店、屏東墾丁夏都沙灘酒店、長榮桂冠酒店（台中）；另外高雄帕鉑舍旅3折1,200元起、高雄富野四人房2,099元（一人500元有找）、台中鳳凰酒店親子房含早2,999元起、大安伊普索酒店77折4,999元起，小資、親子、潮旅一次滿足！

圖／易遊網提供

出國eSIM、日本韓國中港澳12元！全站1,212元折扣碼整點搶

出國網路直接12元，日本、韓國、中港澳！12月12日11點、12點、13點三波限量開搶「全站1,212元折扣碼」，單筆滿萬直接折，機加酒也適用，年末出國預算直接省一大包。這波雙12暖身+年終慶直接把2025旅遊預算打對折，神戶6666元、環球影城買一送一、飯店12元入住，想出國滑雪、追櫻花、國內泡湯放鬆的旅人，手刀準備搶起來啦！

圖／易遊網提供

