2026台灣燈會×超級瑪利歐「？磚塊提燈」點亮藏無敵星！ 3大兌換攻略超想收藏、每日限量快筆記

2026台灣燈會將於嘉義縣盛大登場，但這次的亮點堪稱是「燈會史上最夢幻聯動」！嘉義縣政府重磅宣布，將首度與國際電玩巨擘任天堂（Nintendo）合作，在燈會現場打造佔地達2公頃的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」主題專區。消息一出，立刻讓全台瑪利歐粉絲陷入瘋狂，尤其限量「？磚塊」造型小提燈更是讓瑪利歐粉暴動，被網友譽為「史上最想收藏的燈會提燈」，3大兌換攻略出爐，趕快往下看！

記者李宗祐／攝影

嘉義變身超級遊戲城！「無敵星」融入光影科技

圖／翻攝慢遊嘉義臉書

2026台灣燈會以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，將於2026年3月3日至3月15日登場，嘉義縣預計變身成一座超大型的超級遊戲城，與任天堂合作的最大亮點「超級瑪利歐・星燦嘉年華」專區，包含有：

「無敵星與冒險元素」：專區將結合經典的無敵星與冒險元素，融入最新的光影科技，完美再現遊戲世界中的經典場景。

「親子互動空間」：遊客可以在互動空間中盡情拍照留念，親子同樂，感受前所未有的燈會氛圍，保證讓大人小孩都玩到不想回家。

限量「？磚塊」爆款收藏、小提燈點亮藏彩蛋

圖／翻攝慢遊嘉義臉書

在所有周邊商品中，最引爆社群媒體熱烈討論的，就是這款首度亮相的「？磚塊」造型限量小提燈，不僅高度還原了遊戲中的經典？符號、吸睛度破表，最令人驚喜的是，點亮後的光效竟能投射出「無敵星」的光影！讓許多網友紛紛留言直呼：「那個燈籠絕對被排爆」、「哇噻！好誘人」、「看到那個提燈、我已瘋」。

3大領取攻略懶人包！教你如何把瑪利歐提燈帶回家

圖／翻攝慢遊嘉義臉書

想要入手這款極具收藏價值的夢幻提燈嗎？嘉義縣文化觀光局公布了3大官方領取管道，但由於每日發放數量有限，想搶到的粉絲一定要筆記好攻略！

➤ 攻略一：加入「慢遊嘉義」LINE集章換

圖／翻攝慢遊嘉義臉書

．集章期間：2026年1月1日～3月15日

．兌換期間：2026年3月3日～3月15日（每日限量1,800份）

．操作步驟：

1、加入「漫遊嘉義LINE@」官方帳號。

2、至指定100大經典景點集滿5處章。

3、於指定時間透過LINE預約「兌換時段」。

4、依預約時段至燈會現場領取（每帳號限兌換1份）。

圖／翻攝慢遊嘉義臉書

圖／翻攝慢遊嘉義臉書

➤ 攻略二：入住嘉義縣指定合法旅宿

圖／翻攝慢遊嘉義臉書

．入住期間：2026年3月2日～3月14日

．兌換期間：2026年3月3日～3月15日（每日限量1,800份）

．領取步驟：

1、加入「漫遊嘉義LINE@」官方帳號

2、入住指定旅宿並索取「住宿證明正本」（發票、收據或蓋章之訂單影本）。

3、住宿當日起至退房的隔日（含），可憑住宿證明至台灣燈會兌換。

注意：每房每晚可兌換1份（例：1房2人住1晚僅得1份；1房1人住3晚可得3份），但每LINE帳號每日限兌換1次。

圖／翻攝嘉義縣文化觀光局官網

➤ 攻略三：參加指定旅行社團體行程

．指定業者：雄獅旅遊、可樂旅遊

．領取方式：報名參加指定行程者，由領隊統一領取發放（數量有限，兌完為止）。

圖／翻攝慢遊嘉義臉書

嘉義縣府強調，上述方案僅代表取得「領取資格」。由於每日發放數量有限，若當日配額發放完畢，即便持有資格也可能無法兌換，民眾務必留意官方後續公告的詳細預約與兌換規則。此外，未來「有機會」透過事前抽籤或現場免費領取的方式釋出提燈，粉絲請持續鎖定「慢遊嘉義」LINE官方帳號與嘉義縣文化觀光局官網。

2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華

．地點： 嘉義縣政府前廣場

．日期： 2026年3月3日至3月15日

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」