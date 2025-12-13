快訊

中山1000公尺「森林光廊」滿滿耶誕氛圍！還有「動物方城市2」主題耶誕燈

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供
圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供

歲末的臺北再次被溫暖光芒點亮！「2025 閃耀！捷運光聚落」正式登場，串聯心中山線形公園、心雙連線形公園與大安森林公園三大區域，打造一條冬季限定的城市光旅路線。今年配合臺北捷運邁向 30 週年，以「立在光年」為主題，將沿線步道化作星光與色彩交織的城市舞台，從即日起一路陪伴民眾到 115 年 3 月 15 日，讓旅客輕鬆以捷運串起整趟光之旅。

圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供
圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供

位於雙連站至中山站之間的心中山線形公園北段，是本次最受矚目的光廊場景。星河隧道以層層光點構築夢幻步道，夜裡漫步宛如穿越銀河。人氣角色捷米也化身搖滾樂手，以鮮豔霓虹與電光符號打造熱鬧場景；另一側的捷米城堡則呈現童話城堡般的入口，吸引旅客停下腳步拍照。而深受遊客喜愛的「拾光森林」則以溫潤光影搭配河馬里特與白鯨莫比的可愛形象，成為夜晚最靜謐的秘境角落。

圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供
圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供

圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供
圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供

圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供
圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供

除了中山周邊燈景，大安森林公園同步推出「星願樹」與星空步道，於夜色中營造出城市少見的浪漫星光，展期至 115 年 1 月 1 日。旅客若從捷運中山站 1 號出口出站，還能看見《動物方城市 2》主題耶誕樹，以超高人氣角色妝點節慶氣氛，是影迷必拍的最新亮點。

圖／取自Häagen-Dazs粉專臉書粉絲團
圖／取自Häagen-Dazs粉專臉書粉絲團

本次光聚落也結合專屬活動，只要開啟「台北捷運Go」App，即日起至 115 年 2 月 22 日前，使用 1 點捷運點即可抽 GE Forge 冰球機、氣炸烤箱等豐富大獎。若想帶走限定紀念品，可用 3 點兌換限量磁吸小燈箱，1 月 24 日起再推出 10 點換取手提燈籠的活動，數量皆有限。這個冬天，不妨沿著捷運欣賞一場屬於城市的光影盛典，用溫暖與驚喜替這一年畫上最美句點。

圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供
圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供

