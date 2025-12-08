快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

2025倒數跨年必收視角！不用擠信義區也能看見 「101 全景煙火」的秘境曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影與編輯
圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影與編輯

台北信義區每逢跨年總是人潮爆滿，但近年愈來愈多民眾尋找更舒適、視野更開闊的觀賞地點。其中，鄰近麟光站的 富陽公園因地勢較高、遮蔽物少，被視為能將 101 大樓完整納入視線的隱藏版景點。今年想避開市中心擁擠人潮，不妨把這處低調自然步道列入口袋名單，輕鬆在林間找到專屬的跨年視野。

此為編輯模擬圖 圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影與編輯
此為編輯模擬圖 圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影與編輯

要抵達富陽公園相當簡單，最推薦從 捷運文湖線「麟光站」2 號出口出發，沿著指標步行約 10 到 15 分鐘即可抵達公園入口，接著順著木棧道往上走，即能抵達視野開闊的平台。步道坡度和緩，是親民級的登高點，即便跨年夜造訪也不會太費力。若選擇自行開車，周邊道路多為住宅區，停車位有限，建議將車輛停放在附近停車場後步行進入，避免因違停遭取締影響興致。

圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影與編輯
圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影與編輯

跨年當晚預計將湧入不少攝影玩家與民眾，前往富陽公園觀景務必把握「輕量裝備」原則。因屬自然步道，建議穿著好走的運動鞋，並攜帶頭燈或手電筒以便在下山時保持視線清晰。如打算久候煙火，保暖外套與簡易墊子不可少，避免夜裡山區溫度驟降。另外，公園屬生態保護區，不建議使用煙火、喧鬧音響，也請務必自行帶走垃圾，維持環境整潔。

今年跨年若想捕捉 101 大樓煙火最完整的弧線，又想擁有遠離市區喧囂的倒數時光，視野遼闊的富陽公園絕對是值得提前卡位的完美選擇，建議及早卡位喔！

圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影與編輯
圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影與編輯

圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影與編輯
圖／旅遊美食作者 萊點特別攝影與編輯

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

公園 跨年 步道

相關新聞

2025倒數跨年必收視角！不用擠信義區也能看見 「101 全景煙火」的秘境曝光

台北信義區每逢跨年總是人潮爆滿，但近年愈來愈多民眾尋找更舒適、視野更開闊的觀賞地點。其中，鄰近麟光站的 富陽公園因地勢較高、遮蔽物少，被視為能將 101 大樓完整納入視線的隱藏版景點。今年想避開市中心擁擠人潮，不妨把這處低調自然步道列入口袋名單，輕鬆在林間找到專屬的跨年視野。

「雙12年終慶」重磅驚喜！ 全球樂園1折、全站折1212元、飯店最高折2千 限時瘋搶

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了感謝旅客一整年支持，並看好年底出國熱潮，Klook 重磅推出「雙12年終慶」，橫跨12/03-12/14連續12天，天天有好康，讓年底出遊撿便宜更容易！包含「全站折1,21

台北101跨年煙火搶先看！時長6分鐘特別選用義大利低煙煙火

台北101今天公布2026跨年煙火精華版模擬動畫預告，煙火施放時間一樣維持6分鐘，但為了避免跨年時天氣不佳產生濃煙，讓台...

市民證DIY必衝！《動物方城市2》快閃店落腳南港 「市中心候車亭」神還原、同框茱蒂尼克「登日報」

《動物方城市2》專屬市民證！電影《動物方城市2》主題快閃店落腳南港，不只電影場景神還原，還有多款周邊及「市民證DIY」、...

財富女神金條來了！好市多「黑色購物週」Day 6優惠超吸睛 Apple Watch也有折扣別錯過

好市多「黑色購物週」即將進入週末搶購人潮最高峰，第6天新增的優惠商品稍早搶先公開！年年秒殺的財富女神金條、最新上市的Ap...

好市多「黑色購物週」Day 5終於出現黃金、Mac優惠！食品類瞄準飲控族

好市多「黑色購物週」即將進入高潮尾聲，第5天優惠稍早搶先公開！往年都會有的黃金、Apple商品優惠終於登場，雖不是最熱門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。