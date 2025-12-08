2025倒數跨年必收視角！不用擠信義區也能看見 「101 全景煙火」的秘境曝光
台北信義區每逢跨年總是人潮爆滿，但近年愈來愈多民眾尋找更舒適、視野更開闊的觀賞地點。其中，鄰近麟光站的 富陽公園因地勢較高、遮蔽物少，被視為能將 101 大樓完整納入視線的隱藏版景點。今年想避開市中心擁擠人潮，不妨把這處低調自然步道列入口袋名單，輕鬆在林間找到專屬的跨年視野。
要抵達富陽公園相當簡單，最推薦從 捷運文湖線「麟光站」2 號出口出發，沿著指標步行約 10 到 15 分鐘即可抵達公園入口，接著順著木棧道往上走，即能抵達視野開闊的平台。步道坡度和緩，是親民級的登高點，即便跨年夜造訪也不會太費力。若選擇自行開車，周邊道路多為住宅區，停車位有限，建議將車輛停放在附近停車場後步行進入，避免因違停遭取締影響興致。
跨年當晚預計將湧入不少攝影玩家與民眾，前往富陽公園觀景務必把握「輕量裝備」原則。因屬自然步道，建議穿著好走的運動鞋，並攜帶頭燈或手電筒以便在下山時保持視線清晰。如打算久候煙火，保暖外套與簡易墊子不可少，避免夜裡山區溫度驟降。另外，公園屬生態保護區，不建議使用煙火、喧鬧音響，也請務必自行帶走垃圾，維持環境整潔。
今年跨年若想捕捉 101 大樓煙火最完整的弧線，又想擁有遠離市區喧囂的倒數時光，視野遼闊的富陽公園絕對是值得提前卡位的完美選擇，建議及早卡位喔！
