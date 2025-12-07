140元暢玩遠雄海洋公園！整個月打卡「雙人玩兩天」現省2746元 還有「藍色海洋聖誕」精彩活動全公開

遠雄海洋公園生日月！歡慶12月生日月，遠雄海洋公園推出打卡享「2人、2日無限暢玩」，平均下來每人玩1天不到350元，還有一日限定加碼入園只要140元。

圖／遠雄海洋公園粉專

圖／摘自遠雄海洋公園官網

東台灣最大水族主題「遠雄海洋公園」迎接生日月，即日起至12/31，凡於海洋公園入口拍照、打卡上傳到FB/IG，即可享雙人票1,214元，加碼贈隔日免費入園，相當於一人玩一天只要約304元，大省2,746元（雙人兩日門票原價3,960元），相當於近3折優惠。

圖／摘自遠雄海洋公園官網

此外，12/14海洋公園生日當天再推出「入園慶生價140元」（原價990元），同樣在活動當日於海洋公園拍照打卡上傳即享優惠價，可於當日現場臨櫃或官方線上購票。活動詳情依業者公告為準。

圖／遠雄海洋公園粉專

圖／摘自遠雄海洋公園官網

不僅如此，遠雄海洋公園「藍色海洋聖誕」主題活動進行中，12/31前，化身聖誕老公公、小精靈、紅鼻子馴鹿、冰雪系主題角色，全身裝扮面積70%以上，享優惠價590元；還有美人魚聖誕見面會、海洋家族見面會、聖誕海獅見面會等精彩活動，以及雪人泡芙、聖誕紅寶石、聖誕雪花可頌、馴鹿可可霜淇淋等聖誕限定甜點。活動日期請見官網。

圖／摘自遠雄海洋公園官網

圖／遠雄海洋公園粉專

