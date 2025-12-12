「紅髮Moi」萌翻信義區！ 「第十三刻的花園」Pop Up展限時搶拍 巨型Moi「戶外裝置、櫥窗」療癒拍到手軟

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／藝術家Lemoi / 寧芮潔、IG@miller.hsu.3授權提供
圖／藝術家Lemoi / 寧芮潔、IG@miller.hsu.3授權提供

快衝！紅髮女孩Moi帶著魔法花園空降信義區！ 全豐盛2025感恩藝術節熱鬧登場，「第十三刻的花園」MOI POP UP展由藝術家寧芮潔（LeMoi）親自操刀，以紅髮Moi為主角，創造出讓人心動的療癒花園。

圖／藝術家Lemoi / 寧芮潔授權提供
圖／藝術家Lemoi / 寧芮潔授權提供

「2025感恩藝術節-《第十三刻的花園》MOI POP UP」展覽，從12/11開跑到12/21，只有短短10多天，戶外主題裝置13:00~20:00閃耀廣場，室內展覽13:00~19:00藏在全豐盛105大樓裡，超適合假日來場藝術約會！

圖／IG@miller.hsu.3授權提供
圖／IG@miller.hsu.3授權提供

圖／IG@miller.hsu.3授權提供
圖／IG@miller.hsu.3授權提供

趕快把相機準備好，這次展覽真的誠意滿滿，把全豐盛105大樓變成了一座充滿愛的藝術遊樂園，讓藝術家寧芮潔筆下的主角「Moi」（法文的「我」），頂著一頭招牌紅髮萌翻信義區，象徵著每個人內心最純真的那個小孩。

圖／IG@miller.hsu.3授權提供
圖／IG@miller.hsu.3授權提供

圖／IG@miller.hsu.3授權提供
圖／IG@miller.hsu.3授權提供

必拍重點絕對是「超萌大型Moi藝術裝置」！不管是在大樓廣場的專屬貨櫃上，還是隱藏在魔法花園裡的角落，每一個Moi都超級療癒，隨便一站都能拍出IG大片。而且這次連頂樓都有驚喜（詳情請依現場動線）；室內的櫥窗展覽也不能錯過，展覽時間從下午1點開始，適合吃飽飯來逛逛，現場展出寧芮潔充滿詩意的畫作，帶你走進光與夢交織的世界。

圖／藝術家Lemoi / 寧芮潔授權提供
圖／藝術家Lemoi / 寧芮潔授權提供

圖／藝術家Lemoi / 寧芮潔授權提供
圖／藝術家Lemoi / 寧芮潔授權提供

更棒的是，這場展覽不只是美，還很有愛！全豐盛集團秉持「愛與分享」，這次推出了超生火的公益聯名商品，買周邊還能順便做公益，部分收益會捐助給泰雅學童，幫助偏鄉的孩子。另外，12月20日當天特別邀請了「泰雅學堂」的孩子們帶來感恩音樂會，想體驗更深層的感動絕不可錯過。

圖／IG@miller.hsu.3授權提供
圖／IG@miller.hsu.3授權提供

圖／IG@miller.hsu.3授權提供
圖／IG@miller.hsu.3授權提供

這場展覽只到12月21日，讓在信義區的繁華燈火中，聽著孩子們純淨的原民歌聲，搭配背後溫暖的Moi藝術裝置，絕對是今年歲末最療癒的時刻！

圖／IG@miller.hsu.3授權提供
圖／IG@miller.hsu.3授權提供

【第十三刻的花園 Moi Pop Up展】

．日期： 2025/12/11（四）～ 12/21（日）

．地點： 全豐盛105大樓（台北市信義區松仁路105號）

．時間：

戶外主題裝置：13：00~20：00

室內櫥窗展覽：13：00~19：00

．特別活動：12/20（六）泰雅學堂感恩音樂會

