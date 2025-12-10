絕美落羽松步道「下雪了」！台中大坑享自在「穿紅綠衣」暖飲85折 「聖誕飄雪+水豚新寵園區」療癒拍到爆

絕美落羽松步道「下雪了」！台中大坑就藏著一處森林系夢幻秘境「享自在生態園區」，不僅有IG打卡必備的落羽松水上步道，還加碼聖誕飄雪秀和萌寵水豚新登場！園區融合景觀餐廳、親子互動和節慶氛圍，現正推出披上「紅綠聖誕裝」，即享一杯聖誕暖飲配雪景的幸福85折招待！

圖／翻攝享自在臉書

台中大坑的「享自在」是知名的爆紅景觀餐廳，主打幽靜的森林系氛圍。園區內設置了超唯美的「水上木棧道」，每到落羽松季(年底到隔年1月)時，紅黃葉海簡直療癒爆表，彷彿穿梭在夢幻的「水漾森林」之中，無論是漫步其中或是搭配一旁的「玻璃屋」取景，隨手都能輕鬆拍出質感爆棚的森林系大片。

圖／翻攝享自在臉書

聖誕季加持，這裡簡直變身冬季仙境！從即日起到12/28，園區推出「聖誕飄雪活動」，下午1點到5點，每半小時一場，共9場人工落雪秀，不用飛國外，就能感受雪花紛飛的浪漫包圍。 園區到處點亮聖誕樹、紅色落羽松裝飾，還有專屬許願小卡，讓你寫下新年願望掛上許願樹，超有儀式感！

圖／翻攝享自在臉書

此外，即日起至12月28日，凡穿著「紅色、綠色」聖誕代表色來訪的遊客，即可享有「享境手作烘焙坊飲品 85 折優惠」，用一杯暖呼呼的手作飲品，為冬日旅行添上小小的幸福。

圖／翻攝享自在臉書

最療癒的是，園區最新寵兒「水豚君」摩卡和可可正式登場，開設專屬「可愛水豚新區域」，現場有限定拍照區和互動觀察體驗，目前還有期間限定活動，完成指定任務就能獲得「牧草互動體驗飼料一盆」，大小朋友都能與這對溫柔萌寵近距離互動哦！

圖／翻攝享自在臉書

【享自在生態園區】

．地址：臺中市北屯區東山路二段民興巷民興路207-5號

．營業時間： 週一～週日 10:00～18:00

．門票資訊： 全票100元（可折抵園區50元消費）；6歲以下、70歲以上免費入園

