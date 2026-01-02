快訊

饒慶鈴「台東模式」輾壓全國跨年 他分析5大成功原因：教科書等級案例

社會安全網淪淫魔網！妻當共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

跨年爆單等不到披薩！民眾苦等4小時 必勝客道歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

台東跨年熱潮不滅！ 2026首季「潮旅+星級飯店優惠」憑票根躺平、舒適暖湯必泡 每晚1899起嗨住東海岸

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／各業者
圖／各業者

台東跨年熱潮不滅！ 2026年台東跨年晚會「東！帶我走」以超強陣容與震撼煙火秀稱霸全台，讓不少錯過現場的網友直呼：「看完轉播後悔沒去！」沒關係，台東的旅遊熱度持續延燒，各大星級飯店紛紛推出首季限定優惠，從潮流旅店到溫泉度假酒店，價格親民又加碼贈品，讓你輕鬆延續假期狂歡，正是搶訂好時機，就是要讓旅客跨完年繼續嗨、一路玩到春節！

●台東趣淘漫旅

圖／台東趣淘漫旅官網
圖／台東趣淘漫旅官網

凱撒飯店連鎖旗下的年輕品牌「台東趣淘漫旅」，即日起推出期間限定的「新年快樂住房專案」。針對兩人入住每晚最低僅需1899元起，若是四人好友揪團，每晚也只要2397元起，平均每人不到600元就能入住潮流設計房型！此外，1月21日前入住更豪氣加碼贈送「台東森林公園」門票，讓旅客能騎著單車盡情吸收芬多精。

飯店館內設施精采，除了有全館線上解謎活動，每周五到日晚上8:30到9:30「趣饗食光」時段，免費提供台東在地點心與飲品，讓住客大飽口福。力推在地文化。特別推出「趣淘茗時」茶具租借服務，每周一至周四下午2:30到晚上10點，開放住客免費借用。旅客可以帶著精緻茶組，選購在地推薦的台東好茶，在房內或是台東的山海間泡一壺茶，體驗放鬆身心靈。

●台東桂田喜來登

圖／台東桂田喜來登酒店官網
圖／台東桂田喜來登酒店官網

來場更有儀式感的假期？台東桂田喜來登酒店推出「躺平計劃」住房專案，結合時下最夯的永續旅遊概念，邀請旅客搭乘大眾運輸前往。即日起至6月30日止，平日入住每晚4100元起。

最特別的是，入住時出示抵達台東的火車、客運或飛機票根，就能享專案價，還贈送隔日早餐和100元館內抵用券，可在星巴克或BAR16麵包坊二選一使用，早餐吃飽再出門探險，讓你的度假行程既環保又充滿確幸感！

●知本老爺酒店

圖／取自知本老爺酒店官網
圖／取自知本老爺酒店官網

知本老爺酒店慶祝33周年，推出「暖心湯饗季」專案，三人成行入住限量豪華家庭套房，每人只要3333元起，包含一鍋暖心火鍋，致敬酒店的悠久歷史，專案到2月28日止，適合家庭或朋友聚會，享受知本溫泉的頂級舒適。

飯店還有春節住房專案、春遊台東專案、生日之旅加贈蛋糕和SPA折券等多項優惠，多種選擇讓你玩翻東部。須注意，酒店計劃於3月至8月封館整修，現在趕緊搶訂冬季限定！

●娜路彎大酒店

圖／取自娜路彎大酒店官網
圖／取自娜路彎大酒店官網

娜路彎大酒店的國民旅遊補助專案超殺，即日起至2月28日，平日雙人房買一送一只要5399元，免費參加「娜路彎大酒店特調研究室」與舒壓瑜伽精選課程，讓你身心靈都放鬆！

另外，「饗趣娜路彎」專案到12月31日，贈室內高爾夫球3D模擬揮桿體驗；「星空之旅三天二夜」包含早餐、2046元晚餐抵用券（等同二客），四人房加倍贈送。線上購買住宿券2380元/張（買10送1），平日假日通用，農曆春節除外。飯店有大泳池和溫泉，親子族群必衝，絕對是台東五星住宿的首選！

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

溫泉 跨年

相關新聞

台東跨年熱潮不滅！ 2026首季「潮旅+星級飯店優惠」憑票根躺平、舒適暖湯必泡 每晚1899起嗨住東海岸

台東跨年熱潮不滅！ 2026首季「星級飯店優惠」每晚1899起嗨住東海岸 全攻略

花蓮賞落羽松推薦！雲山水「夢幻湖落羽松」 秋冬時節太迷人

每年一到秋冬，雲山水的夢幻湖就悄悄變了模樣。湖畔的落羽松在陽光下閃耀著金色光芒，倒映在湖面上，畫面靜謐又夢幻，是那種一看就會愛上的風景。

全台首家！《SPY×FAMILY 間諜家家酒》合作主題房 期間入住送獨家週邊

【旅奇傳媒/編輯部報導】在台東遇見最愛的角色們，正版授權主題房降落知本！知名溫泉度假品牌－知本金聯世紀酒店，震撼宣布與超人氣作品《SPY×FAMILY 間諜家家酒》官方正式攜手合作，於 2025/12

花蓮溫泉慢旅行：泡湯＋看山景一次滿足

【FunTime小編群】提到花蓮瑞穗，你是不是總聯想到瑞穗牧場的瑞穗鮮奶呢？今天要來介紹花蓮瑞穗溫泉，泉質與日本天皇級的有馬溫泉泉質相同，溫泉水為金黃色，有金黃色生男之泉的美名，是許多人慕名而來的泡湯聖地！來看看有哪些推薦的瑞穗溫泉住宿吧！

溫泉季來啦！宜蘭礁溪泡湯之旅，景點、美食行程這樣排

【FunTime小編群】等天氣轉涼就會想要泡溫泉，然而一提到溫泉就會想到礁溪！從台北開車前往不用一小時，因此宜蘭又有「台北後花園」之稱。當然礁溪除了溫泉以外，還有許多景點能去踏青，還有超多美食等著我們去品嚐，現在就跟著FunTime小編前往礁溪吧！

週末想出遊放鬆身心？宜蘭這個景點一次滿足你賞楓、泡湯兩個心願！

放假如果想離開城市透透氣，又不想跑太遠，來宜蘭太平山就對了！秋冬來剛好可以看到楓葉，也有天然溫泉可以泡一下，氣溫低的時候特別舒服。園區裡像翠峰湖、鳩之澤一帶走走看看、停下來吃點東西也都滿剛好。時間不多可以當天來回，有空的話安排住一晚也不錯，是個可以讓你放慢步調的地方，快來看看介紹吧～

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。