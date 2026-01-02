台東跨年熱潮不滅！ 2026首季「潮旅+星級飯店優惠」憑票根躺平、舒適暖湯必泡 每晚1899起嗨住東海岸

台東跨年熱潮不滅！ 2026年台東跨年晚會「東！帶我走」以超強陣容與震撼煙火秀稱霸全台，讓不少錯過現場的網友直呼：「看完轉播後悔沒去！」沒關係，台東的旅遊熱度持續延燒，各大星級飯店紛紛推出首季限定優惠，從潮流旅店到溫泉度假酒店，價格親民又加碼贈品，讓你輕鬆延續假期狂歡，正是搶訂好時機，就是要讓旅客跨完年繼續嗨、一路玩到春節！

●台東趣淘漫旅

圖／台東趣淘漫旅官網

凱撒飯店連鎖旗下的年輕品牌「台東趣淘漫旅」，即日起推出期間限定的「新年快樂住房專案」。針對兩人入住每晚最低僅需1899元起，若是四人好友揪團，每晚也只要2397元起，平均每人不到600元就能入住潮流設計房型！此外，1月21日前入住更豪氣加碼贈送「台東森林公園」門票，讓旅客能騎著單車盡情吸收芬多精。

飯店館內設施精采，除了有全館線上解謎活動，每周五到日晚上8:30到9:30「趣饗食光」時段，免費提供台東在地點心與飲品，讓住客大飽口福。力推在地文化。特別推出「趣淘茗時」茶具租借服務，每周一至周四下午2:30到晚上10點，開放住客免費借用。旅客可以帶著精緻茶組，選購在地推薦的台東好茶，在房內或是台東的山海間泡一壺茶，體驗放鬆身心靈。

●台東桂田喜來登

圖／台東桂田喜來登酒店官網

來場更有儀式感的假期？台東桂田喜來登酒店推出「躺平計劃」住房專案，結合時下最夯的永續旅遊概念，邀請旅客搭乘大眾運輸前往。即日起至6月30日止，平日入住每晚4100元起。

最特別的是，入住時出示抵達台東的火車、客運或飛機票根，就能享專案價，還贈送隔日早餐和100元館內抵用券，可在星巴克或BAR16麵包坊二選一使用，早餐吃飽再出門探險，讓你的度假行程既環保又充滿確幸感！

●知本老爺酒店

圖／取自知本老爺酒店官網

知本老爺酒店慶祝33周年，推出「暖心湯饗季」專案，三人成行入住限量豪華家庭套房，每人只要3333元起，包含一鍋暖心火鍋，致敬酒店的悠久歷史，專案到2月28日止，適合家庭或朋友聚會，享受知本溫泉的頂級舒適。

飯店還有春節住房專案、春遊台東專案、生日之旅加贈蛋糕和SPA折券等多項優惠，多種選擇讓你玩翻東部。須注意，酒店計劃於3月至8月封館整修，現在趕緊搶訂冬季限定！

●娜路彎大酒店

圖／取自娜路彎大酒店官網

娜路彎大酒店的國民旅遊補助專案超殺，即日起至2月28日，平日雙人房買一送一只要5399元，免費參加「娜路彎大酒店特調研究室」與舒壓瑜伽精選課程，讓你身心靈都放鬆！

另外，「饗趣娜路彎」專案到12月31日，贈室內高爾夫球3D模擬揮桿體驗；「星空之旅三天二夜」包含早餐、2046元晚餐抵用券（等同二客），四人房加倍贈送。線上購買住宿券2380元/張（買10送1），平日假日通用，農曆春節除外。飯店有大泳池和溫泉，親子族群必衝，絕對是台東五星住宿的首選！

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」