史上最盛大！ 2026「台南鹿耳門煙火」日期確定了　「環廟式花火秀+無人機」絕美觀賞點先筆記

攝影愛好者與花火迷請準備！每年元宵節前夕全台最受矚目的盛會「台南正統鹿耳門聖母廟煙火秀」，官方最新公布，2026年舉辦的場次日期，將於2月28日（星期六）盛大登場，不僅有招牌的「環廟式煙火」，並同步結合無人機高空表演，準備再次震撼台南夜空！

圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟FB

被譽為「台版紫禁城」的台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，每年的「花火迎春」活動已延續數十年，是南台灣最具指標性的元宵慶典。2026年的煙火秀確定於2月28日舉辦，以壯麗的宮殿廟宇為舞台，設計出豪華絢爛的高空花火。官方更透露，活動規模除了必看的大尺寸色彩鮮豔花火，也會比照去年加入夢幻的無人機展演，打造全台最豪華的感官饗宴。

想要拍出震撼大片或與情人共賞浪漫煙火？根據資深網友與攝影愛好者的經驗，整理出以下3處「最佳觀賞位置」，現在就開始規劃行程吧！

圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟粉絲頁

．正統鹿耳門聖母廟兩側拱橋水池：可同時捕捉煙火與水池倒影，呈現雙倍震撼的視覺效果。

．聖母廟上方左右兩側平台：這裡能近距離體驗煙火在頭頂綻放的迫力，是感受震撼感的首選。

．土城國小操場：距離廟宇約550公尺，視野開闊舒服，適合家庭或不想擠爆的人。

圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟FB

由於活動太過熱門，官方也同步發出公告，115年2月28日（星期六）當天的「香客大樓」目前已全數預約額滿，提醒想前往參與的民眾需儘早規劃周邊住宿。此外，往年廟方都會針對攝影愛好者開放「限量攝影名額」以確保拍攝位置，想搶拍絕美畫面的攝影族，務必隨時關注廟方粉專的最新資訊。

而當天無法親臨現場的民眾，也可以透過「台南正統鹿耳門聖母廟」官方臉書收看即時直播，零時差感受南台灣最美火樹銀花。

台南正統鹿耳門聖母廟

．地址：台南市安南區城安路160號

．電話：06-257 7547

