史上最盛大！ 2026「台南鹿耳門煙火」日期確定了　「環廟式花火秀+無人機」絕美觀賞點先筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟粉絲頁
圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟粉絲頁

攝影愛好者與花火迷請準備！每年元宵節前夕全台最受矚目的盛會「台南正統鹿耳門聖母廟煙火秀」，官方最新公布，2026年舉辦的場次日期，將於2月28日（星期六）盛大登場，不僅有招牌的「環廟式煙火」，並同步結合無人機高空表演，準備再次震撼台南夜空！

圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟FB
圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟FB

被譽為「台版紫禁城」的台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，每年的「花火迎春」活動已延續數十年，是南台灣最具指標性的元宵慶典。2026年的煙火秀確定於2月28日舉辦，以壯麗的宮殿廟宇為舞台，設計出豪華絢爛的高空花火。官方更透露，活動規模除了必看的大尺寸色彩鮮豔花火，也會比照去年加入夢幻的無人機展演，打造全台最豪華的感官饗宴。

想要拍出震撼大片或與情人共賞浪漫煙火？根據資深網友與攝影愛好者的經驗，整理出以下3處「最佳觀賞位置」，現在就開始規劃行程吧！

圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟粉絲頁
圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟粉絲頁

．正統鹿耳門聖母廟兩側拱橋水池：可同時捕捉煙火與水池倒影，呈現雙倍震撼的視覺效果。

．聖母廟上方左右兩側平台：這裡能近距離體驗煙火在頭頂綻放的迫力，是感受震撼感的首選。

．土城國小操場：距離廟宇約550公尺，視野開闊舒服，適合家庭或不想擠爆的人。

圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟FB
圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟FB

由於活動太過熱門，官方也同步發出公告，115年2月28日（星期六）當天的「香客大樓」目前已全數預約額滿，提醒想前往參與的民眾需儘早規劃周邊住宿。此外，往年廟方都會針對攝影愛好者開放「限量攝影名額」以確保拍攝位置，想搶拍絕美畫面的攝影族，務必隨時關注廟方粉專的最新資訊。

而當天無法親臨現場的民眾，也可以透過「台南正統鹿耳門聖母廟」官方臉書收看即時直播，零時差感受南台灣最美火樹銀花。

台南正統鹿耳門聖母廟

．地址：台南市安南區城安路160號

．電話：06-257 7547

七龍珠Z「澎湖國際花火節」登場！2026最強夏日花火盛典，亮點、時間1次看

2026年澎湖國際海上花火節宣布重磅聯名《七龍珠Z》，推出全新主題活動「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」，以經典動漫結合海島夜空，為澎湖夏季旅遊注入熱血能量。主打煙火秀、無人機光影展演雙重視覺饗宴，於馬公觀音亭海灣夜空綻放，邀請旅客在海風與星光中，感受專屬澎湖的夏日浪漫與震撼。

2026「日月潭旅遊」全攻略：親子、銀髮族、新加坡遊客必看 3 日深度行程

2026 日月潭旅遊必看！專為親子家庭、銀髮長輩及新加坡遊客推薦的3日深度行程。包含最新必去景點、在地美食推薦及飯店挑選建議。不管是親子團，還是講求省力舒適的長輩遊，都能好好享受南投日月潭之旅！

請4天爽休16天！2026年「最強請假攻略」：這3個「黃金時段」特休必花，飛長程線看極光選這時

請4天爽休16天！2026年「最強請假攻略」曝光：這3個「黃金時段」特休必花，飛長程線看極光最佳機會

【2026國旅補助攻略】最多領$3200！最新補助辦法、26家遊樂園免費入園、優質住宿名單全收錄

想知道 2026 國旅補助怎麼領最划算嗎？本文整理最新補助時程辦法：個人最高補助 $3200 元、壽星加碼抽 $1200 住宿金，還有全台 26 家遊樂園「入住即免費入園」！無論是親子出遊、銀髮慢活，還是公司員工旅遊都有。內附 10 間國旅補助熱門住宿推薦，超詳細教學讓你輕鬆申請、優雅旅行，立即解鎖 2026 最強旅遊省錢術！

雨霧攪局 網評：台北101跨年煙火秀變「101煙霧秀」

今晚台北跨年夜天氣不賞臉，受到東北季風影響，今天下了一整天雨，濕氣、霧氣都重的結果，讓今年台北101跨年煙火呈現效果相當...

