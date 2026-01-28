快訊

調查官搜索上櫃公司驚見飲宴名冊有長官 他向上回報...洩密有罪定讞

無效隱形？俄國士兵「穿企鵝裝」防偵測 下秒遭烏軍無人機炸死

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

2026超旺走春必訪！ 桃園「華泰唐人街」開跑　朝聖巨型麻將大三元、粉紅赤兔馬免費拍爆

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供
2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

2026走春必訪！！ 迎接2026丙午火馬年，GLORIA OUTLETS 華泰名品城從即日起至3月1日，隆重推出春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」，有超震撼的巨型麻將裝置、粉紅赤兔馬浮雕，更有充滿美式復古風的新年飯店場景，甚至還能在初一到初三近距離看「川劇變臉」，讓大家逛街打卡直接開運！

2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供
2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

一期：美式復古「新年飯店」　三獅弄春超喜氣

2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供
2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

華泰一期廣場，延續經典勃根地紅主色推出「Gloria New Year Hotel 新年飯店」，讓充滿美式復古風情的空間，巧妙結合了象徵喜慶的春聯與爆竹，營造出時髦又喜氣的「紅火開年」氛圍，更特別設計了「三獅弄春」裝置，由紅、黃祥獅爭先送福，象徵祥瑞之氣，讓遊客們隨手一拍都是開年大片！

2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供
2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

三期：全台唯一「麻將舞台」　粉紅巨馬財運發發發

2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供
2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

華泰三期廣場，則呈現震撼視覺的「Gloria麻將舞台」，呼應火馬年，將園區打造一座「粉紅赤兔馬」浮雕躍然於圓形紅舞台上，充滿生命力設計；草地上更豪邁設置了象徵「中、發、白」的大三元巨型麻將裝置，構成「好運到位、財運齊發」的吉局，路過的民眾千萬別忘了合照求好運。

2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供
2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

精品2折起！超強血拼攻略折扣看這裡

2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供
2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

除了拍美照，換新衣也是過年必備，華泰名品城同步祭出超狂折扣：MICHAEL KORS 粉色心型提包原價15800元，現在只要6320元就能入手；MONTBLANC 明星傳承系列月相腕錶更有現省超過6萬元的專屬優惠。此外，CHLOECHEN 流蘇短裙更祭出「2折」驚人價，僅需1780元，讓小資族也能無負擔挖寶。

春節限定：初一至初三「川劇變臉、發財金」驚喜登場

2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供
2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

重頭戲將在大年初一至初三（2月17日至2月19日）登場。每日下午2點起，二期噴水池廣場將由財神爺領軍展開「馬年開運大遊行」，由舞龍耍珠揭開序幕，遊行隊伍將全區踩街與民眾互動。隊伍最終會集結於三期廣場，獻上神乎其技的「川劇變臉秀」，尾聲更規劃了「穿越龍門」環節，幸運民眾可向財神爺領取限量的「開運發財金與喜糖」，數量有限送完為止。

【華泰名品城：華泰唐人街・福馬奔騰躍新程】

．活動日期： 1/28至3/1

．地點： 桃園市中壢區春德路189號（高鐵桃園站旁）

．兩大美拍裝置：一期「新年飯店」、三期「Gloria麻將舞台+粉紅赤兔馬」

．春節限定活動日期：2/17-2/19

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

走春 必訪 華泰名品城 裝置藝術

相關新聞

2026超旺走春必訪！ 桃園「華泰唐人街」開跑　朝聖巨型麻將大三元、粉紅赤兔馬免費拍爆

2026超旺走春必訪！ 桃園「華泰唐人街」開跑　朝聖巨型麻將大三元、粉紅赤兔馬免費拍爆

寒假過年出國前必看！一篇文章告訴你電子機票資訊＆用法

寒假準備出國的人越來越多，機票訂好了，接下來的流程你真的都清楚嗎？「電子機票」和「登機證」差在哪？什麼時候要出示？又該怎麼下載、查詢、使用？這篇幫你一次釐清電子機票相關資訊，從報到方式到實用小提醒通通有，讓你不管是首飛還是老手都能安心出國、順利搭機不慌亂！

冬天就是要泡湯！來福隆泡海底溫泉 只要299再贈溫泉粉

【旅奇傳媒/編輯部報導】冬天就是要泡湯！位於東北角的福容大飯店福隆店，有全台少見的海底溫泉，泉源取自地底1500公尺深層，並獲得新北市政府溫泉認證，2024年更榮獲世界奢華水療獎肯定，成為不少旅客冬季

遊樂園「免費入園+優惠活動」！九族文化村、六福村「秀證件免門票」 劍湖山加碼「免費遊最美城堡」

遊樂園免費入園！農曆新年前，各大樂園相繼推出免門票或超值優惠價，九族文化村、六福村、劍湖山都祭出新活動，出門前記得帶好證件再出發。

香港航空推「8折早鳥優惠」 搶先規劃今年度旅行

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港航空推出早鳥優惠專案！即日起至2026/02/03，預訂2026/03/02-05/31期間出發的指定子艙位及目的地之來回機票，即享票價8折優惠！立即規劃你的新年專屬旅程。

霍諾德「徒手爬101」延期！ 3大「觀賞點&最佳視角」超搶手 101最美咖啡廳「窗邊座被訂光」、101觀景台還能搶訂

霍諾德「徒手攀台北101」延期！ 3大觀賞點超搶手 101最美咖啡廳「窗邊座被訂光」、101觀景台還能搶訂

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。