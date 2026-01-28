2026超旺走春必訪！ 桃園「華泰唐人街」開跑　朝聖巨型麻將大三元、粉紅赤兔馬免費拍爆

2026走春必訪！！ 迎接2026丙午火馬年，GLORIA OUTLETS 華泰名品城從即日起至3月1日，隆重推出春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」，有超震撼的巨型麻將裝置、粉紅赤兔馬浮雕，更有充滿美式復古風的新年飯店場景，甚至還能在初一到初三近距離看「川劇變臉」，讓大家逛街打卡直接開運！

2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

一期：美式復古「新年飯店」 三獅弄春超喜氣

2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

華泰一期廣場，延續經典勃根地紅主色推出「Gloria New Year Hotel 新年飯店」，讓充滿美式復古風情的空間，巧妙結合了象徵喜慶的春聯與爆竹，營造出時髦又喜氣的「紅火開年」氛圍，更特別設計了「三獅弄春」裝置，由紅、黃祥獅爭先送福，象徵祥瑞之氣，讓遊客們隨手一拍都是開年大片！

2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

三期：全台唯一「麻將舞台」 粉紅巨馬財運發發發

2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

華泰三期廣場，則呈現震撼視覺的「Gloria麻將舞台」，呼應火馬年，將園區打造一座「粉紅赤兔馬」浮雕躍然於圓形紅舞台上，充滿生命力設計；草地上更豪邁設置了象徵「中、發、白」的大三元巨型麻將裝置，構成「好運到位、財運齊發」的吉局，路過的民眾千萬別忘了合照求好運。

2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

精品2折起！超強血拼攻略折扣看這裡

2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

除了拍美照，換新衣也是過年必備，華泰名品城同步祭出超狂折扣：MICHAEL KORS 粉色心型提包原價15800元，現在只要6320元就能入手；MONTBLANC 明星傳承系列月相腕錶更有現省超過6萬元的專屬優惠。此外，CHLOECHEN 流蘇短裙更祭出「2折」驚人價，僅需1780元，讓小資族也能無負擔挖寶。

春節限定：初一至初三「川劇變臉、發財金」驚喜登場

2026春節限定檔期「華泰唐人街・福馬奔騰躍新程」。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

重頭戲將在大年初一至初三（2月17日至2月19日）登場。每日下午2點起，二期噴水池廣場將由財神爺領軍展開「馬年開運大遊行」，由舞龍耍珠揭開序幕，遊行隊伍將全區踩街與民眾互動。隊伍最終會集結於三期廣場，獻上神乎其技的「川劇變臉秀」，尾聲更規劃了「穿越龍門」環節，幸運民眾可向財神爺領取限量的「開運發財金與喜糖」，數量有限送完為止。

【華泰名品城：華泰唐人街・福馬奔騰躍新程】

．活動日期： 1/28至3/1

．地點： 桃園市中壢區春德路189號（高鐵桃園站旁）

．兩大美拍裝置：一期「新年飯店」、三期「Gloria麻將舞台+粉紅赤兔馬」

．春節限定活動日期：2/17-2/19

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」